Cooperative di comunità, appello alle istituzioni: «servono incentivi e un riconoscimento omogeneo»

«Anche le Istituzioni stanno valorizzando la cooperazione di comunità», ha aggiunto Rossi, «come accaduto con il Piano di Sviluppo Regionale 2014/2020 e con la Strategia nazionale delle aree interne per l'Appennino reggiano. Chiediamo ora alla Regione Emilia-Romagna di sostenere la nascita e la crescita di cooperative di comunità con incentivi, anche economici, da attribuire tramite un apposito bando che definisca un riconoscimento chiaro e omogeneo a livello regionale per questa forma di impresa».

«Noi sosteniamo le cooperative di comunità nella fase di start up, con una formazione specifica, siamo al loro fianco per la promozione e le accompagniamo nella crescita con servizi personalizzati», ha detto Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca, illustrando il rapporto tra Bcc e cooperative di comunità. «Emil Banca», ha aggiunto, «collabora già con cinque realtà di questo tipo: I Briganti del Cerreto, Valle dei Cavalieri e Impossibile, a Reggio, Gran Ducato di Tornolo, a Parma, e Foiatonda, nel bolognese. In Foiatonda partecipiamo anche al capitale della cooperativa come soci sovventori così da poter fornire risorse ‘pazienti' per sostenerne lo sviluppo oltre a fornire supporto consulenziale tecnico».

«L'Emilia-Romagna è la culla dell'imprenditoria comunitaria, che qui ha mosso i primi passi con le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli per arrivare negli anni ‘90 alle prime due cooperative di comunità, Valle dei Cavalieri e Briganti di Cerreto, entrambe dell'Appennino reggiano, ha detto Giovanni Teneggi, direttore Confcooperative Reggio Emilia e referente nazionale cooperazione di comunità per Confcooperative, «Sono circa una dozzina le cooperative comunitarie oggi presenti in regione e ci sono inoltre diversi progetti per l'attivazione di nuove esperienze, alcuni dei quali vedono la partecipazione attiva delle amministrazioni comunali, come sta avvenendo in Valmarecchia nel Riminese e in alcuni Comuni emiliani».

«La dimensione comunitaria non costituisce solo un elemento identitario per le Bcc ma è la leva per alimentare una diversa idea di competitività», ha aggiunto il direttore di AICCON Paolo Venturi parlando del rapporto tra cooperative di comunità e credito cooperativo.