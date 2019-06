Global Day Sla: un veliero per le persone con Sla

Il 21 giugno è il Global Day, la Giornata Mondiale sulla Sla. Occasione in cui in tutto il mondo sono in programma iniziative organizzate dalle associazioni aderenti all’International Alliance of Als/Mnd Associations per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone colpite dalla malattia, sulle terapie e sui passi avanti della ricerca.

Aisla - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, unico membro italiano dell’International Alliance of Als, in vista del GLoba Day, organizza il 16 giugno a Piombino la veleggiata “Thalas2019” pensata per le persone con Sla che potranno salire con le carrozzine a bordo di un veliero e di altre imbarcazioni appositamente attrezzate e godersi una giornata di navigazione tra le onde del Mare Tirreno, in linea con il motto che da diversi anni caratterizza il Global Day, #alswithoutborders, “Sla senza confini”, che vuole sottolineare la necessità di abbattere gli ostacoli che impediscono ai malati di vivere pienamente, spostarsi e divertirsi.

La veleggiata di Piombino è parte del più ampio evento “Thalas 2019 - Mare&Vento il grande abbraccio” che il team Aisla di Piombino organizza ogni anno in collaborazione con la direzione del Porto Turistico Marina di Salivoli, dello Yacht Club Marina di Salivoli e di molti sostenitori, per raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza gratuita delle persone con Sla del territorio. Quest’anno i fondi raccolti serviranno per sostenere il servizio di assistenza psicoterapica dei pazienti e dei loro familiari (già attivo da diversi anni) e un corso di formazione per caregiver che assistono le persone con Sla.

Domenica 16 giugno, a solcare il mare del canale di Piombino, che separa la terraferma dall’Isola d’Elba, saranno un veliero, un caicco dal nome “Sibel Sultan” e altre imbarcazioni attrezzate per accogliere le persone con Sla con le carrozzine.

Le persone con Sla e familiari che desiderano partecipare all’evento Thalas2019, devono contattare i referenti di AISLA Piombino:

Stefano Cavicchioli (stefano54cav@gmail.com;cellulare 3389914335)

Marco Bocchigli (marco.bocchigli@arcelormittal.com;cellulare 335471054)

Per iscriversi alla veleggiata, contattare lo Yacht Club Marina di Salivoli (ycms@ycms.it | telefono 0565.45781 | cellulare 3895646537).

La sera precedente la veleggiata, sabato 15 giugno, al Porto Turistico Marina di Salivoli, è in programma una cena a offerta libera (a numero chiuso, su prenotazione; per informazioni: 329 6889901) e uno spettacolo con la partecipazione del duo acrobatico Jump The Valda ed il gruppo canoro EMMEPI3.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook Thalas2019.