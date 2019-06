"Quello che abbiamo fatto e quello che faremo"

Sono numeri sempre importanti quelli che presenta Osf che nel solo 2018 ha distribuito 712.268 pasti, garantito 57.517 ingressi alle docce, donato 9.132 cambi d’abito ed effettuato 36.298 visite mediche, aiutando - tra uomini e donne - circa 25mila persone a maggioranza peruviani, italiani e marocchini, in gran parte uomini (oltre il 70%), in età tra i 25 e i 54 anni. A sostenere tutto questo il lavoro dei volontari - oggi oltre 1000 cittadini, circa 230 dei quali medici - necessari per svolgere in modo efficace le attività di aiuto. Le due mense, quella storica di corso Concordia, insieme alla seconda nata nel 2017 in piazzale Velasquez, ogni giorno distribuiscono un totale di 2.330 pasti.

Al Servizio Docce accedono quotidianamente 223 ospiti e il Servizio Guardaroba garantisce 40 cambi d’abito al giorno (per un totale di 143.933 capi forniti dal Centro Raccolta). La sede di piazzale Velasquez è dotata anche di un Poliambulatorio, vero e proprio fiore all’occhiello di OSF, che eroga 156 visite giornaliere (per un totale di 36.298 prestazioni fornite) e dove si alternano i medici volontari assieme a otto infermieri, un operatore socio sanitario e nove assistenti alla poltrona; qui infine è anche attivo uno Sportello Distribuzione Farmaci che nell’ultimo anno ha distribuito gratuitamente 60.800 confezioni di farmaci.

Questi numeri importanti a sostegno di quanti sono in difficoltà sul territorio milanese, hanno stimolato una riflessione più ampia sulla situazione della povertà in Italia, fenomeno in forte crescita, soprattutto dal 2008 e che riguarda in particolar modo le famiglie e i giovani, come emerge dall’analisi della sociologa Chiara Saraceno. 1milione e 778mila sono le famiglie che risultano in questa condizione e ancor più preoccupante è la povertà dei minorenni e dei giovani fino ai 34 anni, che supera quella degli adulti e comprende quasi la metà di tutti gli individui poveri. Povertà economica significa anche povertà educativa, che colpisce in gran parte i giovani di famiglie economicamente più svantaggiate, con poco capitale sociale e culturale. La povertà, infine, è sicuramente legata alla mancanza di lavoro, ma riguarda sempre più anche famiglie di lavoratori: madri sole, famiglie con tre figli e più in cui un solo genitore lavora. Fenomeno tristemente in crescita dall’inizio della crisi.

Questa analisi fa emergere dati preoccupanti soprattutto per i giovani, destinati a una mancanza di futuro. In questo contesto le azioni di Opera San Francesco assumono un valore importante grazie alla capacità e sensibilità di cogliere e soddisfare le mutate necessità dei poveri offrendo soluzioni sia ai bisogni primari ma anche a quelli più complessi, dei quali si occupa concretamente l’Area Sociale di Osf. Con i progetti di Housing Sociale e First si studiano per nuclei familiari e non solo una serie di azioni che comprendono l’inserimento abitativo temporaneo e gratuito e la costruzione di percorsi di autonomia personalizzati. Lo Sportello Lavoro supporta le persone che intendono riconquistare la propria dignità attraverso un impiego.

Il Bilancio Sociale di Osf diventa occasione per “una visita guidata alle fondamenta della città ” come suggerisce l’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini. “Si scopre dappertutto gente che dedica tempo, risorse e competenze per parenti e sconosciuti, e così la città diventa solidale, attenta ai più fragili, abitabile e rassicurante. Ma c’è troppa gente relegata in solitudine, troppe persone che si chiudono in un ghetto, troppi che cercano sicurezza nell’indifferenza e nell’isolamento. Le relazioni tra la gente e la speranza hanno bisogno di manutenzione straordinaria.”

Le relazioni e la speranza, dunque, elementi vitali che possono crescere all’interno di “una comunità capace di tenere insieme le persone” come sottolinea l’avvocato Giuseppe Guzzetti. “La povertà spesso si insinua come un grimaldello cattivo laddove non vi sono relazioni. Le comunità che abbiamo in mente sono luoghi, spazi condivisi, paesi, ma anche un piccolo cortile, dove le persone sanno ancora stare insieme e condividere anche i problemi, trovando aiuto quando hanno bisogno”.