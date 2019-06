«La Sea Watch non sbarcherà i naufraghi in Libia. Tripoli non è un porto sicuro. Riportare coattivamente le persone soccorse in un Paese in guerra, farle imprigionare e torturare è un crimine. È vergognoso che l'Italia promuova queste atrocità e che i governi UE ne siano complici», scrive la Ong che spiega come alla luce dei trattati internazionali i migranti debbano necessariamente sbarcare in un porto sicuro.

«Far tornare i migranti in Libia significherebbe portare le persone salvate nei campi di detenzione, nella totale assenza dei diritti umani, esposte a trattamenti inumani e degradanti, sottoposti nuovamente al traffico di essere umani, a torture, lavori forzati e abusi sessuali», scrive la Sea Watch che menziona il report UNSMIL delle Nazioni Unite pubblicato a dicembre 2018.

«Le stesse conclusioni – aggiunge le Ong nella mail inviata alle autorità libiche e italiane - sono state riconosciute di recente da diversi tribunali italiani: (Ragusa, 16 aprile 2018 e 11 maggio 2018, Palermo 13 giugno e 14 ottobre 2018 e Trapani 3 giugno 2019)»

La Libia non può essere considerato un porto sicuro specialmente in questo momento dove da mesi il paese è in conflitto. La Ong tedesca chiede quindi un’opzione per poter sbarcare i migranti in un porto che garantisca la sicurezza dei naufraghi senza prolungare la loro permanenza in mare.

Ad esprimere vicinanza all'equipaggio della Sea Watch in queste ore è la federazione delle Chiese evangeliche in Italia: «Condividiamo la scelta di Sea Watch di non riportare in Libia i migranti soccorsi e salvati nel Mediterraneo - ha dichiarato Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope - Programma rifugiati e migranti della Fcei - per la semplice ragione che in Libia non c'è alcun porto sicuro. Lo attesta l'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU e lo confermano le cicatrici sui testimoni che arrivano a raccontarci l'inferno libico. Le persone che abbiamo incontrato e accolto in questi anni - continua Naso - descrivono un paese in cui si pratica sistematicamente la tortura, un paese in guerra, costellato di centri di raccolta e detenzione in cui sono negati fondamentali diritti umani.

Di fronte a questa tragedia, come cristiani non possiamo voltarci dall'altra parte e per questo solidarizziamo con chi continua a praticare accoglienza e solidarietà. Lo facciamo insieme a tante chiese protestanti europee - ad esempio la Chiesa evangelica tedesca che proprio nei giorni scorsi ha visitato l'equipaggio della Sea Watch nel porto di Licata - che insieme a noi sostengono i nuovi samaritani che, di fronte a persone ferite e perseguitate, non proseguono sulla loro strada ma, evangelicamente, le soccorrono e se ne fanno carico».

La Sea Watch aveva soccorso i 52 migranti nella giornata di ieri mercoledì 12 giugno a circa 47 miglia a largo di Zawiya dopo il fondamentale avvistamento dell’imbarcazione da parte dell’aereo di ricognizione Colibri.