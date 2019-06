Borse di Studio Regionali per forgiare nuovi fundraiser

Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Marche: gli studenti residenti in queste regioni hanno la fortuna e la possibilità di candidarsi per Borse di Studio Totali (con Rimborso Vitto, Alloggio e Stage) e Parziali , per formarsi e cambiare la propria vita.

Il Master in Fundraising è infatti un’esperienza che ti cambia la vita, che ti fa incontrare il fundraising non solo come tecnica di raccolta fondi, ma come professione piena di valore e di valori.

Scegliere il Master in Fundraising significa entrare a fare parte della più grande e viva comunità di fundraiser esistente in Italia, condividere una rete di collegamenti internazionali e locali utile per il proprio futuro, essere studente dei migliori docenti e professionisti del settore, rimanere aggiornati, per tutta la durata della propria vita professionale.

Per questo le opportunità di finanziamento del corso di studi sono da cogliere al volo: