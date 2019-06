"Concerto alla luna" per la ricostruzione

La serata inizierà con un incontro divulgativo scientifico con gli interventi dei professionisti dell’Aeronautica Militare – il cosmonauta Ten. Col. Walter Villadei, in fase di addestramento per una missione spaziale ed il Ten. Col. Daniele Mocio, meteorologo ed esperto di Space Weather (meteorologia dello spazio), che racconteranno le proprie esperienze e le conoscenze acquisite nel campo aerospaziale.

A seguire, la Fanfara della 1^ Regione Aerea eseguirà un concerto con brani tematici dedicati alla Luna, presentati dal Ten. Col. Daniele Mocio e la cantante Vanessa Grey, con la straordinaria partecipazione di un parterre di grandi artisti, tra cui Nick the Nightfly, il cantante Lorenzo Licitra, vincitore X Factor 2017 e volontario della Fondazione Francesca Rava, la vocalist newyorkese Joyce Elaine Yuille, i cantanti Virginio e Vanessa Grey. Al termine del concerto il buffet e il DJ Set Mario Fargetta chiuderà la serata.

Lo scopo dell’evento è quello di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Francesca Rava Nph Italia, quale contributo per la ricostruzione de Centro Civico Polisportivo di Pieve Torina (Mc), comune marchigiano al 90% distrutto dal terremoto del 2016, dove la Fondazione ha ricostruito anche una bellissima scuola per l’infanzia, l’ottava struttura scolastica realizzata nelle zone del Centro Italia colpito dal sisma. Un altro grande traguardo a favore dei bambini, raggiunto anche grazie alla sinergia tra Fondazione Francesca Rava e Aeronautica Militare. Il nuovo Centro Polisportivo sarà ad uso dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie e per tutta la cittadinanza di Pieve Torina.

La Fondazione ha sostenuto l'allestimento di 1 ambulatorio ginecologico ad Arquata del Tronto e ha partecipato alla ricostruzione del nuovo ospedale della Valnerina (Cascia), progetto di Comune, Usl Umbria 2 e Monastero di Santa Rita, inaugurato e consegnato alla comunità nel 2018, struttura specializzata nella riabilitazione intensiva ed estensiva, nel trattamento di persone affette da sclerosi multipla.

Ha inoltre organizzato laboratori didattici, gite d'istruzione a Milano e istituito borse di studio per gli studenti delle zone colpite dal terremoto, promosso e collaborato alla pubblicazione di Aicron (Norcia, scritto al contrario), un libro per bambini e non solo, edito da Solferino Editore. Il ricavato del libro va interamente a sostenere nuovi progetti per i bambini delle zone colpite dal sisma.

La Fondazione ringrazia per la loro generosità i partner della serata: Lenovo, Il Centro, Filmaster e Bentley che sostengono questa importante iniziativa a favore della cittadinanza di Pieve Torina.

In apertura image by Lim Yaw Keong from Pixabay