Il ministro dell’Istruzione Bussetti: “La priorità è il contrasto all’abbandono scolastico”

Il rischio è che nei prossimi dieci anni l’Italia finisca per perdere un milione di studenti, passando da 9 a 8 milioni. Quella della dispersione scolastica è una delle principali emergenze del sistema scolastico italiano. E di conseguenza una priorità da affrontare per una politica attenta al futuro del Paese.

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti lo conferma in un’intervista con Linkiesta: «Una delle priorità del mio incarico è il contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica. La scuola è lo strumento più potente per cambiare il mondo. È quindi importante che ogni giovane trovi nel percorso di studi la strada per costruire il proprio futuro».

Tra gli obiettivi del Piano strategico “Europe 2020”, c’è proprio quello di portare il tasso di abbandono scolastico nel vecchio continente al 10%. Ma l’Italia è ancora ben al di sopra della media europea, pari al 10,7%, attestandosi al 14,5% nel 2018.

Non è un caso, allora, che Bussetti abbia dichiarato sin dall’inizio del suo mandato che il contrasto alla dispersione scolastica sarà una delle sue principali azioni di governo. «Come Ministero siamo impegnati a garantire a ogni bambino e ragazzo l’accesso a qualsiasi forma di istruzione in ogni ordine e grado, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione», spiega Bussetti. «Questo vuol dire dare risposta a un loro bisogno primario. È per questo che siamo intervenuti, per esempio, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il contrasto alla povertà educativa minorile in scuole che si trovano in aree a rischio. Ma non possiamo fermarci qui: dobbiamo lavorare molto sull’orientamento. Perché ogni studente ha delle attitudini e il sistema di istruzione ha il compito di farle emergere».