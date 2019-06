In Italia le Comunità dementia friendly sono 24

Le Comunità “veterane”, che hanno già mosso da tempo i primi passi nella formazione di base, sono ora in grado di aggiungere un tassello in più al loro percorso, riuscendo a organizzare incontri e attività utili a coinvolgere tutti i cittadini, senza distinzioni di categorie. Perché, per essere sempre più dementia friendly, la città si deve comportare come una rete che include tutti, nessuno escluso.

Caso emblematico è quello della Comunità della Valle dei laghi (Trento). Qui, nella cittadina di Cavedine, le strade pedonali ospitano un percorso di stimolazione multisensoriale e cognitiva dedicato a chiunque desideri fare un’esperienza utile per il mantenimento di corpo e mente: sette postazioni, collocate in punti strategici (come la piazza principale, la posta, la residenza sanitaria, il municipio), espongono pannelli illustrativi per stimolare le facoltà linguistiche, di calcolo, percettive e di memoria, oltre che di orientamento all’interno della città.

Il coinvolgimento totale della cittadinanza è presente anche nelle proposte dell’attivissima Comunità di Valpellice (Torino), dove frequenti sono gli appelli a commercianti, banche, chiese, enti e associazioni affinché partecipino agli incontri di condivisione delle buone prassi per rendere la città un luogo sempre più capace di accogliere persone con demenza.

Dall’altro capo dello stivale, anche Cicala (Catanzaro) punta alle presentazioni collettive, con esponenti politici, medici e terzo settore affinché possa diffondersi il buon esempio anche nei comuni limitrofi.

Scanzorosciate (Bergamo) propone invece corsi differenziati a seconda dell’età: da un lato gli incontri diretti alla popolazione anziana per informare sul tema degli incidenti domestici e delle truffe, e dall’altro la formazione degli alunni, sottoposti a una sorta di esperimento in cui vivono una condizione di momentanea disabilità mediante l’utilizzo di una wii per stimolare l’empatia verso le persone con demenza. Sempre a Scanzorosciate, inoltre, il giovedì mattina i cittadini sono facilitati nell’accedere alle informazioni sulla demenza grazie allo “Sportello Alzheimer” periodicamente allestito nella piazza del mercato.