Gabriel, il libro per scoprire Paolo Dieci

Davanti all’albero di ulivo che ricorda Paolo Dieci, ho scorso alcuni paragrafi degli undici brevi capitoli di GABRIEL, a cento giorni dalla sua morte in terra etiopica.

«Dei miei bisnonni paterni so quanto mi ha raccontato mio nonno Tewodros. Lui aveva viaggiato in Africa, in Medio Oriente, in America Latina e in altri paesi scossi dalle guerre lavorando per un’organizzazione umanitaria, una di quelle realtà filantropiche che una legge dello stato aveva dichiarato illegali nel 2140»… «Quando parla di cose brutte nonno non mescola mai ricordi e fantasie… Era tutto preparato, ma non ce ne eravamo accorti. Legge dopo legge, proclama dopo proclama, gruppi di predicatori senza scrupoli avevano diffuso nelle menti della gente l’idea che tutti i nostri problemi, la povertà, la disoccupazione, i crimini, i furti, gli stupri, derivassero dalla mescolanza di razze. Nacquero partiti e movimenti che si prefiggevano di riportare l’Italia ad essere ciò che in realtà non era mai stata, cioè una nazione incontaminata. Qualcuno li seguiva, qualcuno li combatteva, ma la maggioranza non faceva né l’una né l’altra cosa, continuava a vivere come se nulla fosse, aspettando di capire come sarebbe andata a finire».

«Un proverbio popolare molto in uso nell’Arsi Oromo propone questo dialogo: “Preferiresti che ti cadesse addosso una montagna o la tua gente? - Preferirei che mi cadesse addosso una montagna, perché in questo modo la mia gente potrebbe rimuoverla; ma se mi cadesse addosso la mia gente, cosa potrei fare?” … Capii una cosa sulla dittatura: è come quando ti si abbatte contro la tua gente. A chi chiedere aiuto?»

«Angela non ha conosciuto Robert nell’ ambiente universitario ma seduto sulle sponde del Tevere nell’isola Tiberina. Da giovane Robert vi andava spesso, solo, a pensare, a custodire i viaggi nella sua mente. Pensava che il padre e il nonno avevano viaggiato così tanto da non avere avuto il tempo di fare ordine nelle loro menti, dare forma alle emozioni provate visitando tanti popoli e che questo compito spettasse a lui. Nel suo cuore vi era la storia del padre, vi erano i tramonti del Negril ma c’erano anche i quadri della nonna, i pochi ricordi che conservava del nonno che aveva passato tanti anni vicino alle sorgenti del Nilo Azzurro. Robert tutto questo voleva allora riviverlo capendo, studiando, dando alla storia della sua famiglia un suo significato, senza comprimere però le emozioni in una pura ricostruzione intellettuale».