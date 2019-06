Stefano Allievi: «Alle paure reali sulle migrazioni abbiamo risposto dando giudizi morali»

Invece si è raccontato che gli stranieri sottraggono opportunità e risorse, ovvero welfare, agli italiani...

Proviamo a leggere la questione da un altro lato: il welfare deve essere universale. Chi ha diritto a una casa o a imparare una lingua se non la conosce? Ne ha diritto chi non riesce ad accedere a una casa a prezzi di mercato o non è alfabetizzato, sia esso italiano o straniero. Il welfare è universale, ma la pubblica opinione è stata orientata da un martellamento continuo che ha contrapposto i famigerati "hotel a 5 stelle" dell'accoglienza e la povertà estrema di certe famiglie italiane. La prima cosa non era vera, ma la seconda sì.

Il welfare nel suo complesso, più che favorire gli immigrati a danno dei cittadini italiani, non è così inclusivo né per i primi, né per i secondi...

Non lo è a prescidere dal fatto che ci siano gli immigrati. Se in un asilo nido non ci sono abbastanza posti, ma il posto lo prende un immigrato ci arrabbiamo, mentre se lo prende un altro italiano non diciamo niente. Il problema, però, è che non ci sono abbastanza posti.

Ritorniamo alla questione che ha scandalizzato molti italiani: "per gli immigrati spendiamo 34 euro al giorno e per il figlio della signora Maria non ne spendiamo nessuno"...

Dobbiamo universalizzare gli strumenti. Perché creare canali in cui solo gli stranieri imparano la lingua o altro crea un problema. Ci sono categorie di italiani "sani" per cui, in età lavorativa, lo Stato spende 1000 euro al mese? La risposta è no. Allora i famosi 35 euro al giorno sono sembrati un'ingiustizia.