A Palermo apre il nuovo centro “Ora di Futuro”

Il nuovo Centro “Ora di Futuro” a Palermo supporterà con azioni mirate e percorsi di educazione alla genitorialità 80 famiglie in difficoltà e 160 bambini da 0 a 6 anni in collaborazione con la onlus L’Albero della Vita.

“Ora di Futuro” è un progetto di educazione per i bambini promosso da Generali Italia e The Human Safety Net che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e onlus.

Il Centro “Ora di Futuro” in via Via Rocky Marciano 15 sarà gestito dalla onlus L’Albero della Vita e fornirà assistenza tramite percorsi di educazione alla genitorialità e un supporto per l’affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Roberto Lagalla, Assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia, Giovanna Marano, Assessore Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea Garante dei diritti per l’infanzia e per l’adolescenza del Comune di Palermo, Stefano Gentili, Direttore Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsability di Generali Italia, Simona Iallonardo, Responsabile Raccolta Fondi e Comunicazione de L’Albero della Vita.

“Ora di Futuro” ha un unico grande obiettivo, educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani e, già nel primo anno, ha coinvolto 30 mila bambini attraverso 11 centri su tutto il territorio, a supporto delle famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni, in collaborazione con 3 Onlus (L’Albero della Vita, Mission Bambini, CSB-Centro per la Salute del Bambino). I dipendenti di Generali Country Italia contribuiscono al progetto con 10mila ore di volontariato di impresa e un percorso didattico innovativo nelle scuole primarie, per insegnare con il gioco ai bambini delle classi 3°, 4°, 5° a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. 2672 classi di tutta Italia hanno già aderito nel primo anno al progetto “Ora di Futuro” e di queste 292 sono in Sicilia (46 nel Comune di Palermo).