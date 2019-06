Altro che Piano Africa, il Governo per finanziare i rimpatri toglie i fondi allo sviluppo

Che fine ha fatto il piano Africa, nei mesi scorsi annunciato in pompa magna dal vicepremier Matteo Salvini, su cui poi è calato un silenziosissimo sipario? A questa domanda formulata al sottosegretario leghista al ministero per i rapporti col parlamento Guido Guidesi nel corso dell’ultima puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, lo stesso Guidesi ha risposto in modo sbrigativo rimandando al decreto sicurezza bis nel quale, a suo dire, ci sarebbe una norma che accresce il Fondo per l’Africa.

Una precisazione preliminare: il fondo per l’Africa, istituito a suo tempo dal governo Renzi con una dotazione di 200 milioni di euro, nulla ha a che vedere con l’annunciato piano Marshall per l’Africa. Il Fondo infatti ha come obiettivo unico quello di contrastare il traffico di esseri umani in alcuni Paesi europei, in primis Libia, Niger e Tunisia. L’ultima legge di Bilancio del governo attualmente in carica fra l’altro aveva ridotto quello stanziamento a 50 milioni di euro. Tutt’altra faccenda è - o meglio avrebbe dovuto essere - il piano per l’Africa. «L’obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa. Dobbiamo intervenire in Africa con un piano Marshall, per migliorare le condizioni di vita nei loro Paesi d’origine», spiegava Salvini nel luglio del 2018.