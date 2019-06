Crediti formativi agli studenti che donano sangue? È solo una boutade di Salvini

«Un'idea che è irricevibile per diversi motivi», sottolinea il presidente di Avis Gianpietro Briola, «in primo luogo perché sarebbe discriminante. Taglierebbe fuori infatti quegli studenti che per vari motivi, dalla salute alle convinzioni religiose, non possono donare il sangue. Questo senza contare che l'idea di retribuire in qualsiasi modo la donazioni va contro a tutte le linee guida e raccomandazioni di organizzazioni internazionali e nazionali per cui il sangue deve arrivare da donazioni volontarie».

Il perché è presto detto: «Un donatore incentivato da motivazioniestrinsecheè un donatore meno affidabile, che potrebbe omettere informazioni per non perdere l’incentivo ambìto», sottolinea Briola.

Ma se anche la proposta fosse al centro di un progetto di istruzione strutturato per Briola avrebbe poco senso: «se il senso fosse che c'è l'idea di proporre progetti di sensibilizzazione che maturino anche crediti formativi si tratterebbe di proporre qualcosa che già esiste. Avis è impegnata nelle scuole italiane da anni».

Il presidente di Avis però non si scompone più di tanto. «Sono abbastanza sicuro che quella di Salvini sia in realtà solo una boutade. Era alla festa dei donatori di sangue della Polizia di Stato a Milano e ha fatto questa battuta. Non penso in tutta sincerità vada molto oltre questo».