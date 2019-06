Le famiglie con figli minori sono due volte le più povere

Oltre 1,8 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta, pari al 7% delle famiglie e corrispondenti a 5 milioni di individui (l’8,4% del totale). La povertà assoluta resta ai livelli massimi dal 2005, ma la crescita si arresta dopo tre anni. Le famiglie in condizioni di povertà relativa invece nel 2018 sono poco più di 3 milioni (11,8%), per quasi 9 milioni di persone (15,0% del totale). Sono i dati resi noti oggi dall’Istat. L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta è del 9,6% nel Sud, del 10,8% nelle Isole, del 6,1% nel Nord-Ovest e del 5,3% nel Nord-est e nel Centro. Rispetto al 2017, le famiglie in povertà relativa aumentano al Nord (salgono da 5,9% al 6,6%), mentre nel Mezzogiorno c’è una dinamica opposta (dal 24,7% nel 2017 al 22,1% nel 2018), con una riduzione dell’incidenza sia nel Sud (da 24,1% a 22,3%) sia nelle Isole (da 25,9% a 21,6%).

1,2 milioni di minori in povertà assoluta

Sono 1 milione e 260 mila i minori in povertà assoluta, pari al 12,6%. L’incidenza dei minori in povertà va dal 10,1% nel Centro fino al 15,7% nel Mezzogiorno, sostanzialmente stabile rispetto al 2017. Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 725mila, con un’incidenza dell’11,3% (oltre quattro punti più alta del 7,0% medio nazionale). Anche nel 2018, la povertà assoluta aumenta in presenza di figli conviventi, soprattutto se minori: si va dal 9,7% delle famiglie con un figlio minore al 19,7% di quelle con 3 o più figli minori. Tra le famiglie monogenitoriali la povertà è più diffusa rispetto alla media, con un’incidenza dell’11%, in aumento rispetto all’anno precedente, quando era pari a 9,1%. Disaggregando per età, l’incidenza della povertà assoluta fra i minori ha i valori più elevati nelle classi 7-13 anni (13,4%) e 14-17 anni (12,9%) rispetto alle classi 0-3 anni e 4-6 anni (11,5% circa). Nelle famiglie con almeno un anziano al contrario l’incidenza di povertà è pari al 4,9%, più bassa della media nazionale e scende al 3,2% se si considerano le coppie in cui l’età della persona di riferimento della famiglia è superiore a 64 anni.

«La povertà familiare presenta un andamento decrescente all’aumentare dell’età della persona di riferimento: le famiglie di giovani, infatti, hanno generalmente minori capacità di spesa poiché dispongono di redditi mediamente più contenuti e hanno minori risparmi accumulati nel corso della vita o beni ereditati. La povertà assoluta riguarda quindi il 10,4% delle famiglie in cui la persona di riferimento ha un’età compresa tra 18 e 34 anni contro il 4,7% se la persona di riferimento ha oltre 64 anni», scrive l’Istat. «La maggiore criticità per le famiglie con minori emerge non solo in termini di incidenza, ma anche di intensità della povertà: questa è, infatti, per queste famiglie al 20,8% (rispetto al 19,4% del dato nazionale). Le famiglie con minori sono quindi più spesso povere, e se povere, lo sono più delle altre».