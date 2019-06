Matera, quale visione oltre la capitale europea della Cultura?

“Oltre Matera capitale – Il Distretto Sociale che allea profit, non profit e amministrazione pubblica”: è questo il titolo di uno dei incontri più attesi che a Matera animeranno FOR MAT – Il Weekend del Buon Vivere (qui il programma completo). Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Consorzio La Città Essenziale, Romagna Terra del Buon Vivere e Fondazione Sassi, porta per la prima volta in Basilicata il “Festival del Buon Vivere” che si tiene in Emilia-Romagna, a Forlì, e la cui decima edizione si terrà il prossimo settembre.

Venerdì 21, a partire dalle ore 19, con la conduzione del direttore di Vita Stefano Arduini, il sociologo e fondatore di Aaster, Aldo Bonomi, nella veste di responsabile scientifico del progetto “Italian social discrict”, illustrerà il progetto che sulle pagine del magazine del non profit sta attraversando l’Italia raccontando i distretti dell’innovazione sociale (fra le puntate già uscite Padova, Torino e Messina, focus, quest’ultimo che i lettori possono leggere sul numero di Vita di giugno in distribuzione in questi giorni).