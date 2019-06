La produzione di valore? Si vede nei volti dei nostri pazienti

«Dobbiamo spostare il tema della discussione da quali indicatori misurare a perché misuriamo e per chi misuriamo. Il cosa verrà come conseguenza»: così Francesca Lecci, docente di Government, Health and Not for Profit alla SDA Bocconi ha concluso questa mattina il suo intervento sulle caratteristiche della rendicontazione sociale in ambito sanitario e socio-assistenziale. La Fondazione Don Carlo Gnocchi, per presentare il proprio Bilancio di Missione 2018, ha infatti voluto costruire un evento che fosse innanzitutto occasione di riflessione, studio, condivisione, crescita collettiva. La giornata, ospitata dalla Bocconi e partecipatissima, aveva per titolo “Rendicontazione come strumento di responsabilità sociale. Punti di vista e prospettive”, con l’intervento fra l’altro di altre tre realtà che hanno presentato la loro esperienza di rendicontazione sociale: la Lega del Filo d’Oro, la Procura di Milano, la Chiesi Farmaceutici.

«Questo Bilancio è il risultato del lavoro congiunto di tante singole persone che, operando insieme, costituiscono la forza di una comunità viva e coesa», ha detto il direttore generale della Fondazione Don Gnocchi, Francesco Converti. «Un percorso di condivisione in cui cresce la consapevolezza dell’importanza di rendere conto di ciò che la Fondazione sta realizzando non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma anche e soprattutto rispetto al raggiungimento degli obiettivi di servizio al bene comune». Piano Strategico e Bilancio di Missione sono per la Fondazione due passaggi correlati: il primo è un “rendersi conto”, l’altro un “rendere conto”. «Sono stati coinvolti oltre 50 professionisti, con tantissimi incontri nei territori che proseguiranno… questo Bilancio è l’avvio di un percorso, ci sarà una restituzione, torneremo nei Centri».

Il Bilancio di Missione - frutto di un gruppo di lavoro coordinato da Eufrasia Novellini, responsabile del Servizio Convenzioni e Privato sociale - illustra quanto realizzato nel 2018 grazie anche ai racconti di uomini e donne, ad esempio ospiti od operatori, che danno un senso al lavoro quotidiano dei Centri della Don Gnocchi in Italia e nel mondo: «Voci, volti, nomi, sprazzi di vita quotidiana, autentica. Per noi sono i volti la rappresentazione massima della produzione di valore» ha sottolineato Converti.