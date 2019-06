“Fateli scendere”, a Lampedusa si dorme sul sagrato della chiesa per i migranti della Sea Watch

Durante la prima notte lampedusani e turisti hanno dimostrato la loro vicinanza al gruppo del Forum di Lampedusa Solidale, chi portando della pasta o del cous cous, chi il caffè: «In tanti sono stati con noi fino a tarda sera, donandoci un po’ del loro tempo».

Don Carmelo precisa però che questa iniziativa non è un atto di protesta, infatti non ci sono striscioni, ma soltanto tele termiche: «Sono i teli che utilizziamo quando sbarcano i migranti per coprirli dal freddo, è un momento di solidarietà, di riflessione perché chiediamo a noi stessi fin quando si possono costringere le persone a vivere in sospeso».

Nella giornata di ieri a Lampedusa ci sono stati intanto altri due sbarchi: «Uno di 45 e l’altro di otto persone da imbarcazioni che arrivano qui autonomamente scortati da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, quindi non è affatto vero che gli arrivi sono legati alla presenza nel Mediterraneo delle navi delle Ong», aggiunge Don Carmelo La Magra.

Il Forum Lampedusa Solidale chiede che si organizzino iniziative analoghe in altre città: «Lampedusa è il luogo simbolo, ma sarebbe bello che già da stasera momenti simili si ripetessero in tutta Italia», spiega Alberto Mallardo, coordinatore di Mediterranean Hope a Lampedusa che ricorda come la piazza antistante la chiesa di San Gerlando sia per Lampedusa un luogo simbolo della solidarietà: «È qui dove i migranti hanno manifestato per il riconoscimento dei loro diritti ed è qui che vogliamo accogliere i 43 migranti bloccati da otto giorni a bordo della Sea Watch».

Il Forum Lampedusa solidale manda infine «un abbraccio» all’equipaggio della nave della Ong tedesca, con un messaggio: «Siamo con voi».