Franco Bettoni verso la presidenza dell'Inail

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del dott. Franco BETTONI a Presidente dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL). Così recita il comunicato del Consiglio dei Ministri di ieri. «Per la prima volta nella storia dell’INAIL la carica di Presidente viene conferita ad un invalido del lavoro», commenta il Presidente nazionale di ANMIL Zoello Forni, succeduto da pochissimo allo stesso Bettoni. «La scelta di Bettoni è il segno di una forte attenzione alle politiche di contrasto al fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, nonché alla tutela delle vittime. La lunga esperienza di Bettoni come componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL e come Presidente dell’ANMIL, nonché la sua storia personale di lavoratore coinvolto in un grave incidente - prosegue Forni - rappresentano un bagaglio importante che, siamo certi, caratterizzerà il futuro impegno di Bettoni ai vertici dell’Istituto».

Bergamasco, Bettoni ha subito in grave incidente sul lavoro nel 1976 ed è iscritto all’Anmil dal 1980, che – dopo vari incarichi – ha guidato come Presidente nazionale per due mandati, dal dicembre 2008 a poche settimane fa. È stato anche presidente della FAND.