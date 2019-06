Garantire accoglienza e integrazione a tutti i rifugiati

«Quello dell’emergenza migranti è un tema ancora molto rilevante e delicato, che oggi più che mai ci impegna su due fronti», dichiara Orso Muneghina, Head of Emergency Response Unit per Sos Villaggi dei Bambini. «Il primo è quello dell’accoglienza, con il costante dibattito che troppo spesso non tiene conto di migliaia di bambini, donne e uomini che continuano a morire in mare. È necessario che le Istituzioni, italiane ed europee, facciano del salvataggio in mare dei migranti una priorità, anche attraverso l’apertura e l’utilizzo di canali sicuri e legali, perché la protezione e tutela delle vite umane viene prima di ogni considerazione politica. Il secondo fronte è quello dell’integrazione, per far sì che chi arriva nel nostro Paese possa avere realmente un ruolo attivo nel tessuto sociale. Sos Villaggi dei Bambini lavora quotidianamente affinché i Minori Stranieri Non Accompagnati vengano trattati e considerati innanzitutto come persone, garantendo loro pari diritti anche nel nostro Paese e avviando progetti di supporto psicologico, educativo e sociale per favorire la loro integrazione nella comunità».

In Italia, Sos Villaggi dei Bambini è attiva con programmi mirati che riguardano da una parte l’accoglienza e l’inserimento sociale di Minori Stranieri Non Accompagnati (Msna) e giovani richiedenti asilo e, dall’altra, nuovi interventi di protezione e integrazione per famiglie migranti, principalmente nuclei composti da mamme e bambini. Nello specifico, l’Organizzazione opera in Calabria con il programma di sostegno psico-sociale per Msna “Io Non Viaggio Solo”, nei Villaggi Sos con progetti di accoglienza e a Torino con il progetto di affido interculturale “Come a casa”. Nel 2018, l’organizzazione ha raggiunto circa 440 Msna e richiedenti asilo, accogliendone 50 nei Villaggi SOS e sostenendone 390 in Calabria. A Torino, invece, è stato dato supporto a 7 donne e a 9 bambini, ospitandoli in nuclei familiari interculturali.