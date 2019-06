Le Ong, occhi aperti sul mondo

Stella Aloya Oryang è preside di una delle scuole più impensabili del mondo. Sorge nel cuore del campo proufghi di Palabek, l’ultimo insediamento per sfollati nato in Uganda, appena sotto il confine con il Sud Sudan. Ha 38 anni, viene da Kitgum: il suo sguardo altero racconta della consapevolezza rispetto alla scelta che ha fatto e all’importanza di poter garantire a quei bambini un cammino quotidiano di crescita e di educazione. Non c’è bisogno di sentirla parlare, basta questa immagine che Stefano Schirato ha scattato e che racconta tanto di lei. Schirato è un fotoreporter che ha potuto realizzare questo reportage da Palabek grazie al fatto che Avsi, l’ong impegnata in prima linea in quella scuola, gli ha coperto tutte le spese. Così ha potuto documentare quell’angolo remoto di mondo che nessun altro strumento di informazione oggi sarebbe in grado di “coprire”, per mancanza di risorse e anche di volontà.

Quello di Schirato è un caso tra tanti altri: infatti tra le responsabilità di cui tante ong oggi si fanno carico c’è anche quella di colmare questo buco informativo rispetto a tante situazioni che coinvologono spesso centinaia di migliaia di persone ma che vengono abbandonate in un cono d’ombra. In molti casi questo è anzi un impegno prioritario di cui le Ong si fanno carico, anche perché il reportage è strumento importante per documentare le proprie azioni nelle emergenze e così mobilitare nuovi sostenitori. Fedeltà alle situazioni e qualità delle immagini sono poi due requisiti che fanno spesso di questi reportage dei prodotti giornalistici di grande valore. È quanto dimostra la mostra proposta dal Centro italiano di fotografia d’autore di Bibbiena, la più importante e meglio organizzata associazione fotografica nazionale non professionale. La mostra che si tiene negli spazi suggestivi di un ex carcere, raccoglie 12 “casi” significativi di collaborazioni tra importanti fotoreporter e ong; è curata da Claudio Pastrone, direttore del centro e da Giovanna Calvenzi, punto di riferimento per il photoediting italiano, con la media partnership di Vita a cui è stato affidato il lavoro di scouting.