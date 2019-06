"Valli Resilienti", tra accoglienza e generatività

Smart, solidali, collaborative e viventi sono queste le caratteristiche non delle città, ma di due alte valli bresciane (la Val Trompia e la Val Sabbia) che partecipano al progetto Valli Resilienti che è stato realizzato nell’ambito del programma intersettoriale AttivAree, promosso dal Fondazione Cariplo. L’obiettivo è quello proprio di “riattivare” le aree marginali aumentandone la forza attrattiva nei confronti sia dei residenti sia dei potenziali investitori. Il Progetto Valli Resilienti è promosso dalla Comunità Montana di Valle Trompia e di Valle Sabbia ed è dedicato alla rinascita delle aree interne delle Prealpi Bresciane.

Molteplici le azioni messe in campo e descritte nel corso della presentazione a Milano durante la quale sono stati illustrati i primi risultati del progetto che, come ha spiegato Elena Jachia, direttore area Ambiente di Fondazione Cariplo e responsabile del programma AttivAree, «punta a colmare la percezione anche psicologica di lontananza dai servizi e rompere l’isolamento» e per farlo lavora sulla «messa a sistema e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale». In pratica, continua Jachia «Dalla Via del Ferro ai paesaggi immersi nel verde, dall’accoglienza tipica montana ai prodotti locali, il progetto Valli Resilienti promuove le caratteristiche culturali, economiche, storiche di un popolo di montagna, resiliente per natura ed è un progetto che vede tra i protagonisti diversi soggetti del tessuto istituzionale e sociale. Tutti accomunati dalla voglia di mettersi in gioco e stimolare il cambiamento, per guardare con occhi nuovi alle potenzialità delle valli, collaborare per farle risorgere e creare nuove attrattive in termini di occupazione, sviluppo turistico, welfare». I soggetti sono: le Comunità Montane di Valle Trompia e Valle Sabbia ed i rispettivi Consorzi di Cooperative sociali (Consorzio Valli per la Val Trompia e Consorzio Laghi per la Val Sabbia) affiancate da 13 partner locali tra cui i 25 Comuni, l’Università di Brescia e la Camera di Commercio. L’elemento fondante, rimarca Jachia è la «collaborazione» in una strategia che si articola in quattro driver: Valli Smart, che punta sull’accessibilità digitale dei servizi locali; Valli Solidali, basato su un modello di relazioni sociali solidali e di accoglienza; Valli Collaborative, che mira a meglio definire gli elementi di identità dell’area; Valli Viventi, che tutela e promuove le risorse ambientali come elementi per la promozione turistica e dei prodotti di filiera territoriale.