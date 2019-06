La notte del “Refugees Got Talent” incanta Catania

«Un evento che è stato il risultato di un impegno da parte di tutte le realtà della Rete del Rifugiato - spiega Marco Rotunno, referente in Sicilia di Unhcr Italia – Il Refugees Got Talent è stato qualcosa di più di un normale talent show perché ci ha ricordato ciò di cui tutti abbiamo bisogno nella vita: la fiducia, l'orgoglio, gli amici, la comunità e la speranza».

Un messaggio nel segno dell’appartenenza che è arrivato ai tanti catanesi presenti all’evento: «Abbiamo voluto far conoscere i rifugiati attraverso non solo le loro ferite, ma anche le loro potenzialità – ha spiegato Francesco Patanè, direttore artistico dell'evento –I cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia sono una ricchezza per questo Paese, dal punto di vista economico, sociale e culturale, così come i milioni di cittadini italiani emigrati nel mondo che per cercare lavoro e un futuro migliore hanno contribuito e contribuiscono alla crescita dei Paesi in cui sono stati accolti».

La prima edizione del Refugees Got Talent è stato voluta anche dalla Diocesi di Catania: «I catanesi hanno condiviso e apprezzato, con la loro numerosa e calorosa presenza, le finalità della giornata mondiale del rifugiato ed hanno dimostrato, come sempre, l'anima siciliana dell'accoglienza», ha detto Don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana di Catania

Alle esibizioni dei talenti in gara si sono alternate le storie degli operatori delle associazioni della Rete che lavorano in prima linea nell'accoglienza, i racconti di rifugiati e migranti, e alcune esibizioni artistiche che non hanno partecipato alla gara, tra queste quella dei bambini del Centro Astalli del progetto La Stanzetta di Emilio che hanno ballato al ritmo de L'ombelico del mondo di Jovanotti.

Foto: UNHCR / Alessio Mamo