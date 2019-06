Alla Camera le mozioni sullo Yemen. il Parlamento abbia coraggio di fermare le bombe italiane

Alla Camera dei Deputati sta per iniziare un dibattito sul conflitto drammatico in corso nello Yemen e sulla fornitura di armamenti italiani ai Paesi in esso coinvolti (come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che guidano la coalizione che da oltre 4 anni bombarda quel Paese)

Finalmente il nostro Parlamento ha l’occasione, grazie ad una prima Mozione presentata da LeU, di affrontare questa situazione e fermare le bombe italiane che alimentano la peggiore catastrofe umanitaria oggi presente al mondo. Ancora una volta facciamo appello alla coscienza di tutti i Parlamentari chiedendo loro di avere il coraggio di mettersi dalla parte di quei bambini, donne, uomini che ogni giorno lottano per la sopravvivenza e che non posso vedere la loro vita continuamente messa in pericolo anche per causa di armi “made in Italy”

Le richieste che la coalizione della società civile italiana che lavora su questo tema sono chiare da tempo e le riproponiamo affinché in Parlamento vengano votati testi di mozione che siano ad essi allineati. Vigileremo ed informeremo l’opinione pubblica su tuta la discussione che da oggi inizia alla Camera dei Deputati, e sulle decisioni che verranno prese.

Rete Italiana per il Disarmo e le altre organizzazioni che lavorano congiuntamente per mettere fina al conflitto in Yemen e alle complicità anche italiane in esso chiedono ai Parlamentari affinché di prendere una posizione netta ed esplicita per impegnare il Governo italiano a: