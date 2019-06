Diversità di genere e imprenditorialità migrante di scena al Social Enterprise Open Camp

Con la seconda giornata a Salerno si è entrati nel vivo del Social Enterprise Open Camp, l’evento internazionale con focus centrale sull’imprenditoria sociale in cui convergono temi come quello del potenziale femminile, della tecnologia e dell’accesso al capitale per disegnare le imprese sociali del futuro.

Tantissime le testimonianze di speakers e imprenditori sociali provenienti da tutto il mondo, che hanno raccontato la propria storia agli oltre 250 partecipanti composti da imprenditori e imprenditrici di impatto, aspiranti innovatori, giovani talenti, associazioni, operatori della cooperazione internazionale, investitori, rappresentanti di istituzioni, università, accademie.

Chris Richmond, classe ’85 e originario della Costa d’Avorio, ha raccontato di come dopo aver svolto il ruolo di analista strategico d’intelligence presso Frontex ha deciso nel 2017 di fondare Mygrants – di cui oggi è CEO - la prima app per accompagnare l’integrazione dei migranti ed individuarne i talenti. Secondo Richmond, in un momento storico in cui il 16% della popolazione mondiale sarebbe disposta a lasciare il proprio Paese di origine, il dibattito internazionale non dovrebbe focalizzarsi sulla differenza tra rifugiati e immigrati economici, ma essere più fertile: «La sfida oggi è enorme: riconoscere che non è possibile che tra gli immigrati non ci sia del potenziale, del talento. C’è un dato interessante che riguarda ciò che gli immigrati sono in grado di generare, basta guardarsi intorno: il 50% delle imprese sono gestite o create da immigrati», ha affermato.

A chiudere un’intensa giornata di workshop, sessioni plenarie e lavori di gruppo, il panel Talent is eveywhere: gender diversity & migrant entrepreneurship, moderato da Mirco Tricoli, di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.