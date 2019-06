Giovani volontari crescono

Il volontariato come occasione di crescita educativa. Succede a Cesano Boscone, dove la Fondazione Sacra Famiglia ha siglato una partnership con AIESEC, network globale fondato in Belgio che si occupa di progetti di volontariato internazionale, volta a coinvolgere attivamente giovani volontari provenienti da ogni parte del mondo. Il primo turno di volontari arrivati da Paesi di 3 continenti (Romania, Russia, Egitto, Germania, Portogallo e Colombia) è arrivato il 10 giugno: i ragazzi fanno parte dei “Help to help”, l’iniziativa di Aiesec Italia che mira alla sensibilizzazione e allo svolgimento di attività concrete rispetto alle pari opportunità e al supporto per anziani e persone con disabilità di qualunque tipo. I giovani sono in totale otto e prestano la loro opera per sei settimane sia a Cesano Boscone, sede principale di Sacra Famiglia, sia ad Andora (SV) dove gli ospiti trascorrono come ogni anno i soggiorni estivi.

Oltre a questa collaborazione resta viva quella con le università milanesi, in particolare con l’Università Cattolica di Milano che, nell’ambito dei Customized Programs, propone progetti di scambio internazionale per consentire a studenti di atenei stranieri di frequentare corsi e approfondire temi di interesse attraverso visite guidate in realtà significative del territorio, come Sacra Famiglia. Lo scorso mese di maggio sono infatti arrivati i ragazzi dell’University of Kansas School per studiare la struttura come modello di cura delle persone più fragili, anziani e disabili.