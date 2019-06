Maura Viezzoli guiderà il Cisp

Il Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, ha un nuovo presidente: Maura Viezzoli, già vice presidente dell’organizzazione e co-fondatrice A eleggerla, sabato 22 giugno, l’Assemblea ordinaria annuale (nell'immagine da cisp.ngo) che si è riunita per l’approvazione del Bilancio 2018 e del Rapporto delle attività 2018 oltre che per stabilire la programmazione 2019-2021. Viezzoli resterà in carica per i prossimi tre anni,. È stato poi nominato direttore dell’organizzazione Sandro De Luca, già direttore Area Africa. Ed è stato anche rinnovato il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea ha ricordato con gratitudine e affetto il presidente e socio fondatore Paolo Dieci, deceduto il 10 marzo in un tragico disastro aereo nei cieli dell’Etiopia. In particolare, è stato sottolineato lo spessore professionale dell’uomo, riconosciuto ben oltre il confine nazionale, secondo solo alla sua umanità. La sua passione e l’infaticabile impegno nel promuovere la solidarietà e lo sviluppo delle aree più povere del pianeta, avevano radici nella profonda convinzione che una società più giusta, coesa e basata sul rispetto dei diritti fondamentali per tutti, fosse possibile.

Il Cisp è attivo da 36 anni ed è attualmente operativo in 30 Paesi del mondo; un impegno a favore dei diritti delle donne, dei bambini, dell’ambiente, della pace.