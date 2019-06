Rimesse, 1,4 miliardi di euro dall’Italia ai Paesi d’origine nel 2018

La rivoluzione dei giornali è il non profit Il «Salt Lake Tribune», un giornale americano in edicola da 148 anni, strappa le regole del mercato e chiede a lettori e fondazioni di sostenere la trasformazione in azienda senza fini di lucro. Come per musei o cattedre universitarie, si pensa che l’informazione sia un bene pubblico utile in sé, che non può essere messo a rischio da logiche puramente economiche.