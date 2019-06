Cartoline dalle Alpi e 100 scarponi vincono il WMF Award Vita

A concludere la seconda giornata del Web Marketing Festival uno show tutto da ridere condotto da Cristiano Pasca, che ha presentato la cerimonia dei WMF Awards - I premi del Web Marketing. Riconoscimenti per Lorenzo Tugnoli, fotoreporter vincitore del premio Pulitzer per i suoi reportage nelle zone di conflitto che ha vinto il WMF Award Visual, e Cristian Zaccardo, che si è aggiudicato il premio Sport.

Per il secondo anno consecutivo è stato assegnato dal Web Marketing Festival e Vita il premio per la migliore campagna di comunicazione innovativa sul tema dell’integrazione e a salire sul Mainstage del WMF 19 il progetto “Solo in cartolina” e in particolare la campagna di crowdfunding “Cartoline dalle Alpi, 50.000 passi per Amir” realizzata da The Creative Fighters con il collettivo Polpa Ink e gli studenti del primo anno del college Digital della Scuola Holden. «Il nostro obiettivo era sia sensibilizzare sul problema dei migranti che cercano di varcare il confine attraversando le montagne e raccogliere fondi per acquistare degli scarponi da donare ai migranti», spiega Valentina Ecca, membro del collettivo Polpa Ink. «Si parla sempre dei barconi, ma ci sono tante persone che rischiano la vita sulle Alpi. Non vogliamo incentivare questa pratica illegale, ma si parla di persone che rischiano la vita nella neve e noi volevamo contribuire a salvare delle vite».

La campagna che segue le orme di quella realizzata nell’estate 2018 “Solo in cartolina” questa volta ha visto un vero e proprio lavoro collettivo «i ragazzi della Scuola Holden hanno creato la storia che si basa sulle testimonianze reali di chi ha tentato la via delle Alpi, un video realizzato dal collettivo Polpa Ink e il lavoro dei design dei Creative Fighter. «Il nostro è stato un vero e proprio atto creativo», conferma Ecca. Il risultato della campagna è stata la raccolta di 2mila euro che sono serviti ad acquistare 100 paia di scarponi.

We Make Future – “creiamo il futuro” – è un claim che il Web Marketing Festival, anche nel 2020 tradurrà in realtà continuando a mettere al centro la formazione e il miglioramento della società a 360 gradi. Senza timori di sorta e cercando, anno dopo anno, di abbracciare e coinvolgere un numero sempre crescente di persone.

Lo ha ricordato ancora una volta Cosmano Lombardo – ideatore del Festival e Ceo e Founder di Search on Media Group, affiancato da tutto il team del WMF, nel ringraziare tutti gli sponsor, i partner e i partecipanti e chiudendo il sipario di un’edizione 2019 da record.

“L’appuntamento è già lanciato: l’Innovazione non si ferma”, annuncia una nota stampa del Festival