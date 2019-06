Cesvi in Zimbabwe rivoluziona l’agricoltura con sensori e droni

L’obiettivo ultimo è aumentare la resa delle aree coltivate così da poterle circoscrivere, fermando il disboscamento e tutelando l’area selvatica. Molti altri elementi vi concorrono, a cominciare dallo spostare le coltivazioni da prodotti destinati al consumo familiare, come mais e fagioli, a prodotti con un maggior valore, come le arance o i fagioli da semente, in collaborazione con aziende che garantiscano un mercato alla produzione. Ma anche le mappe multimediali satellitari, per verificare ad esempio la salute delle piante attraverso il livello di clorofilla: «Quando la mappa evidenzia un problema, con un drone andiamo a fare riprese dettagliate di quell’area, per capire cosa succede. Non è sempre facile avere un feedback reale su tutta la superficie coltivata, in particolare per le zone più distanti dalla strada. Ma perdere un albero di arance adulto significa perdere 10 anni di lavoro».