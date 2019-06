Il telegiornale rap che insegna a emigrare

È incardinato nel progetto triennale dell’UNESCO, Empowering Young People Through Media and Communication, e da Aics che l’ha finanziato con 3 milioni di euro.

Si tratta dunque di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alla migrazione, sulle reali opportunità di lavoro nei paesi di destinazione e sugli esiti spesso drammatici che comporta il viaggio lungo le rotte migratorie. Per sensibilizzare il maggior numero di potenziali migranti, però, occorre migliorare la qualità delle informazioni e migliorare anche la formazione dei giornalisti africani che possono raggiungere il più ampio target mirato. E questo video ha proprio il linguaggio e il ritmo delle giovani generazioni, quelle più esposte ai rischi di una migrazione irregolare.

«Informare, come migrare, è un diritto. Ma essere informati correttamente è essenziale per fare le scelte giuste prima di muoversi. Nei nostri paesi, o verso l’Europa, poco importa. I giovani africani, donne e uomini, hanno il diritto di accedere ad un’informazione credibile sulla migrazione, così come i media e i giornalisti africani devono essere sostenuti per informare meglio la gioventù del continente sulle sfide e le opportunità che si presentano a loro in ambito migratorio». Queste le parole conclusive della giovane artista senegalese Zeinixx in una delle puntate del tg realizzato a ritmo di rap, un format molto in voga in Africa occidentale, nell’ambito di un progetto dell’UNESCO sull’accesso all’informazione dei giovani in Sahel sulle sfide e le opportunità legate alla migrazione in Africa occidentale e centrale, e verso l’Europa.

«Finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), il progetto mira a rafforzare la capacità dei media e di giovani giornalisti di otto paesi del Sahel - Senegal, Mali, Niger, Guinea-Conakry, costa d’Avorio, Ghana, Nigeria e Camerun – a produrre un’informazione di qualità sui fenomeni migratori che caratterizzano un’area geografica dove la grande maggioranza dei flussi avvengono all’interno dell’Africa occidentale e centrale», spiega il coordinatore del progetto è il giornalista Joshua Massarenti. Il progetto è stato presentato a Parigi in presenza della Vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Emanuela del Re.