La Sea Watch 3 entra in acque italiane con i 42 naufraghi a bordo: "Basta, li portiamo al sicuro"

Dalle prime notizie che ci arrivano direttamente da bordo della nave della Ong tedesca una motovedetta della Guardia di Finanza ha affiancato la nave e sta parlando con il comandante.

In un video appena postato sulla pagina Twitter della Ong, Heidi, una delle mediatrici culturali sulla Sea Watch 3 sintetizza l'odissea di questi lunghissimi 14 giorni: «Il 12 giugno abbiamo soccorso 53 persone a Nord delle acque territoriali libiche, aspettando la decisione del Governo italiano di farci entrare nelle loro acque territoriali e consentire lo sbarco in un porto sicuro. Undici persone sono state evacuate, ma la frustrazione per i 42 che sono rimasti qui è stata tantissima. Perchè la domanda che ci veniva fatta era: dobbiamo essere anche noi gravemente ammalati perché l'Europa ponga fine a questo viaggio? Il porto sicuro più vicino alla zona di soccorso era quello di Lampedusa e abbiamo così aspettato per giorni e giorni». La mediatrice culturale fa riferimento anche all'esito negativo della Corte Europea per i diritti umani: «A bordo ci sono persone vulnerabili, che hanno particolari bisogni e sono vittime degli orrori in Libia. Nonostante questo tutte le persone che vengono soccorse hanno bisogno di sbarcare in un porto sicuro e nessun soccorso è terminato se tutte le persone non poggiano entrambi i piedi a terra» conclude la mediatrice.