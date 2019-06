Un contribuente su tre destina il 5 per mille: Banca Etica rilegge le loro scelte

14 milioni di italiani, un contribuente su tre, hanno scelto di destinare il loro 5 per mille. Hanno scelto il non profit, liberamente. Ma quali ambiti di intervento privilegiano? Prediligono sostenere grandi o piccole organizzazioni? Sono più attenti all’impatto sul territorio o a obiettivi di valore universale? Risponde a queste domande lo studio di Banca Etica sul 5 per mille, presentato ieri a Milano. «Studiare il 5 per mille ci permette di cogliere l’attrattività delle organizzazioni di Terzo Settore, ma anche di comprendere l’evolversi dell’orientamento dei cittadini e di riflettere su quali elementi stiano influenzando le loro scelte», spiega l’istituto di credito nato vent’anni fa proprio per offrire servizi finanziari alle organizzazioni non profit e opportunità di utilizzo etico dei risparmi a tutti.

«Chiediamo alle istituzioni di varare in fretta le disposizioni attuative della Riforma del Terzo Settore, compresa la velocizzazione delle procedure di versamento delle somme assegnate agli enti», ha detto Claudia Fiaschi, portavoce del Forum per il Terzo Settore a margine dell’evento. «È necessario superare il tetto delle risorse, per evitare che, come successo in passato, siano erogati anche 100 milioni di euro in meno l’anno: occorre stanziare una cifra in linea con il trend di crescita delle scelte dei contribuenti. Chiediamo anche una diversa distribuzione del cosiddetto “inoptato”, ovvero quella parte di 5 per mille scelto dai contribuenti senza indicare una specifica organizzazione destinataria: si tratta di una cifra che va dal 10 al 15% del totale redistribuito. In particolare è importante che venga utilizzata parte di queste risorse per sostenere maggiormente le organizzazioni più piccole e migliorare la loro capacità di fare attività di fundraising».



I dati della ricerca

Nel 2017 hanno scelto di destinare il 5 per mille al Terzo Settore 14 milioni di contribuenti su un totale di 41,2 milioni: 1 su 3. La crescita è del +38% rispetto al 2006. Numeri in crescita e importanti, che evidenziano tuttavia anche «come ci sia ancora ampio margine di crescita per far conoscere lo strumento a quei 27 milioni di contribuenti che non lo utilizzano ancora».

Lazio, Lombardia e Liguria sono le Regioni in cui il 5 per mille “piace” di più: rispettivamente hanno firmato il 76%, il 63% e il 41% dei contribuenti. Regioni fanalino di coda sono invece Abruzzo (13%), Sardegna e Campania (14%). In Lombardia, tra il 2006 e il 2017 sono andati ben 1,78 miliardi di euro, pari al 37,73% del valore del 5 per mille complessivo. Il 57,7% delle risorse è stato raccolto da Lombardia e Lazio. Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Liguria sommate, raccolgono il 21,8% delle risorse. La classifica è ovviamente condizionata dal posizionamento della sede delle organizzazioni più grandi, ma anche dalla storia del non profit, con una prevalenza delle regioni che hanno ospitato più di altre lo sviluppo del non profit in Italia.