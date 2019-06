All’Olimpiade degli Oratori spazio alla disabilità

«Quando, un anno fa, ho assistito per la prima volta alle Oralimpics e ho parlato durante la cerimonia d'apertura, mi sono emozionato moltissimo», ha dichiarato Daniele Cassioli. «Ho pensato, infatti, che uno dei miei più grandi desideri è fare qualcosa per permettere ai ragazzi non vedenti di partecipare a questa esperienza unica, fatta di incontri, emozioni e nuove amicizie. Ci sono riuscito! Partecipare alle Oralimpics, grazie al Csi di Milano, rappresenta una possibilità di crescita e integrazione straordinaria per i nostri bambini. Per tutti i nostri bambini. Di ogni età, con o senza disabilità. Inclusione e condivisione sono, infatti, gli strumenti per sperimentare in prima persona i propri talenti e quindi per consentire agli altri di metterli alla prova. Perché la vera vittoria è quella con se stessi. Il podio lo si raggiunge, vincendo i propri limiti non contro gli altri o nonostante le difficoltà, bensì insieme agli altri, trasformando il proprio "vento contro" (titolo del libro dello stesso Cassioli - ndr.) in un trampolino di lancio. Questo è l’insegnamento più importante che ho ricevuto dai miei genitori e dall’esperienza in oratorio, quando ero bambino. Questo è ciò che desidero trasmettere ai miei piccoli amici che conoscono il mio stesso buio e non vogliono concedergli l’ultima parola»

Il programma:

Venerdì 28 giugno: durante il pomeriggio il team di Daniele Cassioli, assieme a Sestero Onlus, guiderà i ragazzi non vedenti in un allenamento di atletica e di scherma presso il Villaggio Olimpico.

La sera, in occasione della cerimonia d'apertura delle Oralimpics, Daniele Cassioli presenterà ai 3.500 ragazzi l’importanza di “fare cultura” attraverso lo sport integrato e condividerà la propria esperienza.

Sabato 29 giugno: la giornata sarà aperta a tutti per condividere esperienze sportive di vario tipo con amici, parenti e conoscenti presso il Villaggio Olimpico con attività di: atletica, scherma, equitazione, tiro con l’arco, calcio e rotellistica. La sera si svolgeranno i festeggiamenti dei 75 anni del Csi.

Domenica 30 giugno: durante la mattinata verranno proposte attività di atletica e calcio con palloni sonori.

Daniele Cassioli ha deciso di aggiungere altre esperienze di sport integrato e, grazie alla disponibilità dell’Idroscalo di Milano, giovedì pomeriggio 27 giugno accompagnerà i ragazzi a cimentarsi in: canoa, vela, arrampicata e sci nautico. Mentre venerdì mattina, nel contesto di Aerogravity, i bambini e gli educatori potranno volare all’interno del tunnel più grande del mondo!

Nelle immagini da Flickr di Daniele Cassioli una recente iniziativa che ha visto il Csi Milano con i ragazzi non vedenti