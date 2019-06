Burkina Faso: KellyDeli Foundation e Si può fare Onlus, sinergie in aiuto della popolazione

L'Africa è un continente in continua espansione, L'opera delle Ong è fondamentale, soprattutto in una strategia di cooperazione allo sviluppo. Come state operando in tal senso?

L’Africa è un continente, difficile parlarne in termini generali e omologare tutte le realtà ad un unico immaginario. In particolare, lAfrica occidentale e i paesi sub-sahariani in cui noi operiamo hanno un difficile sviluppo dell'economia, un’amministrazione pubblica e gestione delle risorse inefficiente, infrastrutture carenti o inesistenti.

L’opera delle ONG e delle piccole associazioni come la nostra è un supporto spesso alla popolazione, sia in termini di sostegno economico puro sia per l’educazione e la formazione.

Voi cosa fate nello specifico?

Si Può Fare Onlus progetta e realizza imprese solidali. Attività economiche che generano lavoro, ricavi e benessere gestite da chi in loco opera per i più deboli e indifesi, i bambini. Realizziamo allevamenti avicoli, mulini, costruiamo negozi, i proventi di tali attività sono a favore di orfanotrofi, centri di malnutrizione infantile e mense per i bambini poveri.



Ci racconta il progetto?

Il progetto realizzato quest’anno è rendere operativo il Mulino a Fada N’Gourma, ovest del Burkina Faso. Scopo del progetto sostenere la missione e l’orfanotrofio di Fada che ospita al momento 40 bambini. L’economia del Burkina vive soprattutto di allevamento, nell’area di Fada non esistono però Mulini per mangimi animali, per approvvigionarsi gli allevatori devono farlo dalla capitale che dista circa 5 ore di auto, con aggravio di costi e una rendita inferiore del loro business. Il nostro Mulino genererà un effetto positivo per tutta l’area, facilitando lo sviluppo e generando ricavi di cui beneficeranno i bambini.



Quali difficoltà avete incontrato per realizzarlo? Come le avete superate? Quali sinergie avete attivato?

La carenza di infrastrutture ci ha fermato per due anni. La rete elettrica generalmente non è affidabile, più due fulmini che hanno reso inservibile la rete locale non hanno permesso l’avvio del mulino. È stato necessario stimare e valutare gli impatti tecnici ed economici, per cui abbiamo coinvolto l’Università della Tuscia di Viterbo e diversi professionisti che ci affiancano sempre. Abbiamo dovuto acquistare e mettere in funzione un generatore elettrico da 40KVA dal costo di 17.000 euro circa. Abbiamo scelto un’azienda in Burkina per l’acquisto così da avere installazione e assistenza in loco, aiutando lo sviluppo locale. Ci serviva però trovare 17.000 euro in breve tempo. Siamo riusciti organizzando raccolte fondi e tante attività, in questo i nostri soci e gli amici come il team KellyDeli Italia e la KellyDeli Foundation ci sono stati di grande aiuto.

Che aspettative avete?

Ci aspettiamo che il mulino abbia lo stesso successo di altri progetti precedenti, in particolare che permetta di finanziare l’assunzione di 4 assistenti di infanzia per gli orfani della missione e che possa coprire il fabbisogno di medicine e cure per gli stessi.

Per quanto riguarda l’economia locale che generi come da progetto un miglioramento delle condizioni di lavoro per tutti gli allevatori, minori spese per loro e quindi un miglioramento delle condizioni generali.