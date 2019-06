Ferpi, un nuovo corso con al centro la cultura della sostenibilità

Com'è nata la sua candidatura?

È stato creato un comitato elettorale per sostenere la mia candidatura alla presidenza di FERPI composto da persone che condividono il progetto di rinnovamento dell’associazione. Abbiamo deciso insieme ogni passaggio: dalla definizione del programma elettorale all’organizzazione degli incontri nei diversi territori per ascoltare e confrontarci con i soci.

Il cuore del suo impegno professionale è sempre stato la sostenibilità. Quanto sarà centrale nella sua presidenza?

Contribuire alla crescita della cultura della sostenibilità è uno dei nostri obiettivi. Siamo convinti che oggi le imprese devono non solo agire in modo responsabile ma anche comunicare in modo trasparente. È quanto mai vera l’affermazione che tutte le organizzazioni sono case di vetro esposte al giudizio degli stakeholder: trasparenza e responsabilità diventano quindi fondamentali. Non è sufficiente adottare politiche sostenibili ma è necessario condividerle se si vuole rafforzare il capitale relazionale. Con vantaggi importanti: per esempio, l’impresa che dimostra di collaborare per trovare soluzioni per il futuro del pianeta consolida la sua reputazione e diventa meno vulnerabile.