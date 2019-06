In autunno torna Startup Fundraising

Cinque motivi per sceglierlo

Diverse sono le caratteristiche che - elenca l'amministratore dell'Academy - rendono unico e speciale Startup Fundraising:

La trattazione di argomenti in modo ordinato e strutturato che accompagnano il corsista a una consapevolezza crescente della materia: contesto, teoria del cambiamento con analisi dell’identità, mercati del dono tra tradizione e innovazione, comunicazione, privacy, gestione volontari e consiglio direttivo, fiscalità e applicazione dei processi di dono attraverso lo strumento del Fundraising Canvas per assimilare ciascun passaggio nella strategia di marketing adottata.

Verticalizzazione degli argomenti trattati con un approccio esperienza: i corsisti vengono suddivisi in piccoli gruppi. A ogni gruppo è assegnato un argomento che dovrà trattare mano mano durante tutto il percorso arricchendolo delle informazioni acquisite.

Un numero ridotto di persone accolte: 12/15 persone massimo in aula per favorire l’interazione con il docente e il passaggio di competenze che necessita, per essere veramente efficace, un’attenzione costante al bisogno emerso, possibile solo in gruppi ristretti.

La confidenza tra i partecipanti favorita dalle tante ore passate insieme e da percorsi. Parola d’ordine è contaminazione. Si impara dal confronto con gli altri, sentendosi liberi di raccontare la propria esperienza in un ambiente che stimola il dialogo, senza timore del giudizio e sapendo che quanto raccontato in aula, rimane in aula.

La qualità altissima dei docenti coinvolti su cui Startup Fundraising può contare. I formatori coinvolti hanno tutti una lunga esperienza sul campo, accanto alle organizzazioni in cui sono inseriti o per cui sono consulenti. Lavorano ogni giorno nella risoluzione dei problemi in modo concreto e orientato. Sono persone note nella propria area e hanno l’abilità di tenere gruppi in formazione, cosa affatto scontata. Di una cosa sono assolutamente convinta: l’alta formazione si fa solo con i migliori e i docenti coinvolti http://www.startupfundraising.it/docenti/ sono un vero vanto per la Fundraising Academy.

«Nei primi tre anni oggi abbiamo formato 30 professionisti. Molti di loro hanno confermato il proprio ruolo all’interno dell’ente per cui lavorano e stanno svolgendo un lavoro magistrale. Altri hanno costruito collaborazioni tra di loro. Altri ancora si sono avviati alla libera professione con più sicurezza e soddisfazione. Tutti comunque possono contare sulla continuità del rapporto con il network allargato e più d’appartenenza. Lo scambio e la certezza che qualcuno dall’altra parte c’è se hai bisogno di aiuto o di un consiglio dà grande sicurezza», conclude Zanella. «Ci preoccupiamo infatti di sapere come prosegue, quale sia il cambiamento avvenuto sia per la vita dell’ente che per la loro vita professionale. Questo è un valore fondamentale: sapere che ci siamo anche dopo, i docenti ed io, qualora avessi necessità di un confronto. Perché un percorso di crescita non finisce con un attestato ma da lì può cominciare».

La 4a edizione su 4 weekend si terrà nella sede della Fundraising Academy a Rho (MI): 27/28 settembre, 18/19 ottobre, 8/9 novembre, 29/30 novembre 2019. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 15 settembre o al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Qui il programma in pdf delle 8 giornate

Per maggiori informazioni e per ascoltare le testimonianze di chi ha partecipato alle scorse edizioni ci si può collegare al sito del corso

Info: segreteria@startupfundraising.it.