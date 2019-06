Quartapelle (PD): «I campi vanno chiusi, ma senza la presenza dell'Italia in Libia chi li chiuderà?»

Al caos Libico, insomma, abbiamo aggiunto il nostro caos quotidiano e, alla fine, rischiamo di abbandonare la situazione a sé stessa. I campi continueranno a esistere, semplicemente spariranno dal nostro campo visivo...

Proprio così. Penso che, sempre nello sforzo di riflettere, capire e analizzare si apre la questione di che cosa è oggi la Libia, La Libia è un Paese complicatissimo, per questo bisogna esserci, altrimenti la situazione non può peggiorare. Non stiamo parlando di una situazione statica, fredda, con uno Stato ben delineato. Quando parliamo di Libia non parliamo di uno Stato funzionante e ha davvero bisogno di un aiuto a funzionare.

L'attuale Governo, però, sembra aver dimenticato il ruolo strategico dell'Italia nel Mediterraneo... Non vuole esserci, non vuole confrontarsi con i problemi e, di fatto, li consegna alla contingenza...

Il Governo Lega-M5S è completamente isolato sul piano internazionale. Non riesce a imbastire nessuna iniziativa diplomatica o politica: anche per questo preferisce chiudere la questione sulla Libia. A maggior ragione, vista l'inconcludenza di chi governa oggi il nostro Paese, abbiamo bisogno di tenere la porta aperta e di essere presenti in Libia. Non dobbiamo fare il gioco di chi non sa fare e finge che i problemi non esistano. I problemi in Libia ci sono e per questo dobbiamo intervenire.

Oggi tutto il focus è sulla Sea-Watch, la Libia come realtà è precipitata nella spirale del silenzio...

La "gestione" governativa della Sea-Watch è proprio l'effetto del metodo-Salvini: si tolgono le navi europee dal Mediterraneo, si tolgono le Ong, nessuno salva più vite e chiunque arriva viene respinto. Questa visione è profondamente sbagliata e dannosa.

Cosa accadrà dopo l'assist al Governo?

La discussione all'interno del Partito Democratico non va vista come un arretramento. La cosa che ci deve preoccupare è l'inattività del Governo giallo-verde: in un anno di governo non sono riusciti a imbastire nessuna azione diplomatica sulla Libia, nessun tipo di soluzione, nessun tipo di alleanza. Questo ci deve preoccupare.