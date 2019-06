Emporio di Pomposa: gli scaffali aiutano 170 persone

Fin dalla nascita ufficiale avvenuta a “scaffali vuoti”, il 22 settembre 2018 a Pomposa di Codigoro, nel Ferrarese, ha invitato la comunità a partecipare attivamente portando i primi beni essenziali.

È infatti così che è stato inaugurato l’emporio solidale “Il Mantello Pomposa”, frutto dell’iniziativa dell’Abbazia di Pomposa e dell’Associazione Buonincontro, ente gestore dell’emporio.

A coordinare l’emporio è Agire Sociale, il centro di servizio per il volontariato di Ferrara, con il contributo del comune di Codigoro e dell’Asp del Delta ferrarese.

L’obiettivo comune è triplice: contrastare e prevenire la caduta in povertà cronica di singoli e famiglie residenti nel Codigorese, valorizzando il ruolo dei volontari in rete con gli altri soggetti del pubblico e privato sociale e potenziando l’impatto sociale del progetto in tutto il territorio ferrarese.

Nell’ emporio, dove i commessi sono volontari, i beneficiari possono usufruire, oltre di una spesa gratuita, anche di servizi importanti di ascolto, relazione, orientamento al lavoro, formazione professionale, attività ricreative e culturali per tutta la famiglia.

In base al primo report diffuso, in questi primi otto mesi di attività sono state aiutate di fatto 60 famiglie, per un totale di 170 persone a rischio povertà, fra cui 53 minori. Le famiglie hanno beneficiato dei beni alimentari e per la cura della casa e igiene offerti dal market solidale attraverso una tessera a punti.