Gratta & Vinci nelle catene di elettronica, con tanto di pubblicità. Non dovevano vietarla?

Mentre una famiglia sceglie il nuovo frigorifero oppure un gruppo di amici l’ultimo gioco elettronico cosa c’è di meglio che tentare la fortuna con un Gratta e Vinci, da richiedere comodamente alle casse, come recita la pubblicità? Succede in un negozio Mediaworld di Torino che ho recentemente visitato, così come in tutti i gli altri 116 sparsi per la penisola. Il gioco d’azzardo quindi ha invaso un altro spazio che nulla ha a che fare con i luoghi deputati e a cui ci siamo ormai abituati. Ed è proprio questo uno dei principali problemi: l’abitudine e la normalità. Purtroppo non è normale trovare un gioco d’azzardo in un negozio che vende elettrodomestici e non è stato normale trovarli in passato alle Poste ( https://www.tgcom24.mediaset.it/giochiescommesse/articoli/articolo1179.shtml) o nei supermercati (https://codacons.it/gioco-dazzardo-codacons-illecito-comportamento-supermercati/). Certo Lottomatica si sarà fatta i conti e anche Mediamarket S.p.A., che fa parte del gruppo MediaMarktSaturn, si sarà fatta ingolosire dagli ulteriori incassi. Questo però non giustifica il fatto che da un paio di mesi mentre sei alla cassa ad aspettare di pagare il conto magari inizi a pensare e a sognare, per non dire illuderti, che il nuovo televisore potrebbe pagartelo la fortuna, anziché il denaro che si ha nel portafoglio o sul conto corrente.

Azzardo ovunque?

Ma quindi è possibile vendere tagliandi ovunque? Così sembrerebbe leggendo cosa scrive ADM sul suo sito. “La vendita dei biglietti è riservata ai punti vendita autorizzati, di cui possono far parte le ricevitorie del lotto, i tabaccai, le aree di servizio autostradali, i bar, le edicole ed altre categorie. L'aggio al rivenditore è pari all'8percento del prezzo di vendita di ciascun biglietto”. Quindi basta essere autorizzati, non certo dai Monopoli di Stato, ma dalla Concessionaria che ha quindi ampio margine di manovra. Se un giorno si troveranno in altre grandi catene, magari di abbigliamento o di articoli per la casa, sarà merito loro.