Immobili ecclesiastici: nuova frontiera per l’innovazione sociale

In Italia nel 2016 sono stati chiusi 28 conventi ogni mese, per un totale di 335. Se tale andamento rimanesse costante nel 2046 si arriverebbe alla chiusura di tutti i conventi italiani. Sebbene non sia una predizione del futuro il dato rende evidente che si tratta di un fenomeno consistente. I fedeli, i preti e i consacrati della Chiesa Cattolica italiana stanno diminuendo con la conseguenza che alcuni immobili ecclesiastici risultano sotto utilizzati o inutilizzati. Ad esempio il numero delle religiose italiane in 40 anni ha subito un calo di oltre il 40%, passando da 147.286 nel 1975 a 80.208 nel 2015. La storia del welfare italiano ci racconta che in passato queste suore hanno realizzato servizi sociali costruendo immobili per ospitare attività caritative: avevano contenuti da ospitare e così sono stati realizzati immobili destinati a contenere opere di assistenza socio sanitaria, educativa ed altro. Oggi alcuni di questi “contenitori” cercano “nuovi contenuti”.

Nel caso dei conventi chiusi si tratta di immobili che ospitavano comunità religiose ed in alcuni casi anche dei servizi di inclusione sociale. Sono conventi situati non solo nei grandi centri urbani ma anche nelle periferie della nazione. Erano luoghi di aggregazione, cultura e spesso anche di particolare bellezza, valore artistico e storia secolare. Cosa avviene di questi beni dopo la chiusura delle comunità?

Le caratteristiche degli immobili della Chiesa

Un immobile ecclesiastico inutilizzato continua ad essere gestito dall’ente che ne è proprietario. A differenza di quanto pensi l’opinione corrente, gli immobili ecclesiastici italiani non sono di proprietà del Vaticano, bensì fanno capo a uno dei 29.932 enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo stato italiano (dati al 31.12.2015 forniti dal Ministero degli Interni, Direzione centrale degli Affari dei culti). È un numero ragguardevole pari a 3 volte gli enti pubblici italiani (escluse scuole e ASL) che comprende oltre 25.000 parrocchie, 226 diocesi, istituti religiosi, istituti per il sostentamento del clero e molti altri enti, tutti possibili proprietari degli immobili della Chiesa. La varietà e l’ampio numero dei soggetti proprietari rende comprensibile l’assenza di un censimento dei beni immobili della Chiesa italiana. Ad oggi nessuno conosce il numero e la consistenza del patrimonio immobiliare della chiesa italiana.

Gli immobili ecclesiastici sono beni mixti fori, ovvero sottoposti a più tipi di leggi: a quelle della Chiesa – CIC codice di diritto canonico - , a quelle dello stato italiano, e alla normativa pattizia tra i due stati. La differenza più importante rilevabile tra le diverse legislazioni è che per il CIC gli immobili ecclesiastici sono di proprietà di enti pubblici della Chiesa (parrocchie, istituti religiosi etc.) e sottoposti alla suprema autorità del Papa, mentre per il diritto civile italiano gli immobili ecclesiastici sono di proprietà di persone giuridiche private, ed in quanto tali governati dal vigente diritto privato (gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici non godono quindi di particolari privilegi, vedi l’IMU). La sensibile differenza invoca particolari virtù al soggetto proprietario che è chiamato a gestire come bene pubblico – secondo la Chiesa – ciò che per il diritto civile è invece un bene privato. Il CIC nel can. 1254 precisa che i beni temporali di cui fanno parte gli immobili sono un mezzo per raggiungere i fini della Chiesa cattolica così individuati : «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri». Ovvero un ente ecclesiastico non può possedere un immobile senza che il suo uso sia destinato alle finalità della Chiesa. Pertanto, tornando all’esempio dei conventi chiusi, è evidente che per il CIC non è ammissibile che detti immobili restino vuoti perché in tale stato non corrispondono alle finalità della Chiesa. E allora cosa fare dei conventi appena chiusi?

La valorizzazione sociale degli immobili ecclesiastici

Oltre alla possibilità della vendita (ammessa ma scoraggiata dal CIC) e alla scelta inopportuna di lasciare inutilizzato un immobile (si ricorda in proposito sia la parabola dei talenti che vede apostrofare come malvagio il servo che non aveva usato il bene a lui conferito - Matteo 25,14-30 -, che l’evidenza che un immobile inutilizzato perde di valore procedendo inesorabilmente verso l’obsolescenza), per gli immobili ecclesiastici privi di uso è presente uno scenario di grande interesse: la valorizzazione immobiliare sociale. Questo è uno degli ambiti di lavoro della Fondazione Summa Humanitate che accompagna gli enti ecclesiastici nello studio di riusi volti al bene comune. La Fondazione cerca, seleziona, affianca nella progettazione partner del terzo settore che abbiano finalità prossime a quelle della proprietà. In termini ecclesiali si parla di dare continuità al carisma della proprietà. In relazione all’ambito immobiliare il tema è quello del riuso e della valorizzazione immobiliare sociale, ambito complesso che necessita di un approccio interdisciplinare (architettura, economia, diritto civile, diritto canonico, ecologica). Attraverso il riuso dell’immobile non si persegue il raggiungimento del massimo profitto, bensì la produzione di valore immateriale offerto dai servizi ospitati nell’immobile, che dovranno comunque avere un equilibrio economico a valere nel tempo.