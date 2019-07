Un percorso accessibile e simbolico, è il Giardino di Zyz

L’opera – spiega una nota - ha la forma di una mano stilizzata (nell'immagine il progetto), che ricorda quella che per i musulmani è la “mano di Fatima”, per gli ebrei la “mano di Miriam”, per i cristiani ortodossi la “mano di Maria”, e per i cattolici è simbolo dell’accoglienza. Chiaro, dunque, l’intento di dialogo interreligioso.

All’interno si trova il fiore-zyz (termine fenicio). La scelta del riferimento alla cultura fenicia è dovuta alla consapevolezza che, avendo ideato l’alfabeto fonetico, essa si pone come il punto di partenza di tutte le altre. Simbolicamente allora il fiore primigenio della cultura può e deve ancora sbocciare nel giardino di un presente lacerato da divisioni e incomprensioni.

«Purtroppo in questo momento storico non c’è spazio per accogliere chi non ha il nostro stesso colore della pelle; ci si dimentica di come noi tutti siamo frutti dello stesso albero, e ci si dimentica di come tutto sia uno», spiega Gianfranco Meggiato. «Per questo all’interno del fiore-zyz è scritto – nelle trenta lingue più parlate del mondo, in modo che questo messaggio di speranza possa essere divulgato il più possibile - su sacchi colorati di sette colori della pace, posti simbolicamente a difesa di questo spazio interreligioso e interculturale, tutto è uno».