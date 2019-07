Crescono i poveri "della porta accanto": boom dei pacchi alimentari

Sono 105mila le persone bisognose che in media, in Lombardia, hanno ricevuto un pasto dal Banco Alimentare, grazie da un lato a chi sostiene la racconta e, dall’altro agli enti caritativi che ricevono gli aiuti alimentari. Lo scorso anno sono stati 38,3 milioni i pasti equivalenti donati (ogni pasto è pari a 500 grammi di alimenti). Sono alcuni dei dati che si possono leggere nel Bilancio sociale 2018 di Banco Alimentare della Lombardia che lo scoro anno ha raccolto e recuperato 19.170 tonnellate di alimenti. Come sottolinea il presidente Dario Boggio Marzet «il 2018 è stato un anno di ulteriore crescita per la nostra opera, una crescita che si è concretizzata non solo e non tanto in termini di cibo raccolto, ma soprattutto nel vivere sempre più concretamente il desiderio e l’ambizione di non essere solo una, efficiente, cinghia trasmissiva dell’aiuto alimentare, ma anche un elemento attivo, perché la cultura della condivisione e della solidarietà arrivi sempre più a permeare il mondo in cui viviamo».

Un anno, il 2018, durante il quale le persone assistite da Banco Alimentare della Lombardia sono state 215mila (circa un terzo dei poveri assoluti della regione 703mila) di questi 1 su 4 è un minore tra 0 e 15 anni. La metà delle persone che hanno ricevuto un aiuto dall’associazione vive a Milano. A colpire in modo particolare tra i dati del Bilancio sociale vie è la modalità di distribuzione del cibo: il 75,9% arriva alle persone bisognose con i pacchi viveri (50,1% in Milano città). «Rispetto a qualche anno fa l’incidenza dei pacchi viveri è cresciuta», commenta Marco Magnelli, direttore dell’associazione. «Questo testimonia di come la povertà sia sempre più diffusa. Prima di andare a fare la coda a una mensa una persona, o una famiglia, si rivolge prima alla Caritas o alla San Vincenzo o al Banco di Solidarietà». Magnelli ricorda anche che dagli studi presentati negli anni scorsi la povertà alimentare nasceva per la mancanza di lavoro, ma il trend mostrava sempre più pesante l’incidenza dei cosiddetti working poor, ovvero le persone che pur lavorando non arrivano ad avere un reddito sufficiente.

Un altro aspetto interessante è la differenza tra Milano e il resto della Lombardia, nel capoluogo quasi la metà del cibo viene distribuita attraverso due canali: le mense (21,7%) e le Unità di strada (25,9%).