Dov’è finito il miliardo destinato all’accoglienza migranti?

Se gli aiuti allo sviluppo sono usati (solo) per bloccare le migrazioni L’ultimo report dell’Ong Global Health Advocates rivela come il Fondo fiduciario d’emergenza dell’UE per l'Africa sia troppo spesso usato in modo strumentale, solo per appaltare il controllo dei flussi migratori ai Paesi in via di sviluppo. Un approccio che, secondo l’Ong, rischia di mettere a repentaglio gli investimenti in settori chiave come istruzione e salute, necessari per combattere la povertà alla radice