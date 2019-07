Mettiamo al centro le donne di periferia

«Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo di socialità e di prevenzione, in cui donne del quartiere, ma anche dei quartieri limitrofi, possano incontrarsi, conoscersi ed esprimere il loro vissuto», prosegue Francesca Martino, coordinatrice operativa dello Spazio. «Dopo un primo colloquio conoscitivo, invitiamo le donne a partecipare alle diverse attività che proponiamo, del tutto gratuite, che vanno dal benessere psico-fisico (per esempio attraverso la bioenergetica) al sostegno psicologico fino al supporto psico-pedagogico nella crescita dei figli. Vogliamo offrire loro gli strumenti per vedersi, e per vedere il contesto in cui vivono, in maniera diversa. Vorremmo che acquisissero maggiore consapevolezza di sé e del proprio valore, che crescesse la loro autostima. Sentendosi accolte e ascoltate dalle operatrici, è inoltre più facile che raccontino eventuali situazioni di disagio e che ci diano quindi la possibilità di aiutarle: spesso la violenza si consuma nel più assoluto silenzio».

Osservare per intervenire

Le ricerche dicono che in Italia solo l’11% delle donne che subisce violenza denuncia l’accaduto. E quasi il 40 %, non ne parla con nessuno. «Molte di queste donne sono mamme, quindi anche i bambini spesso assistono alla violenza o la subiscono», spiega l’esperta. Fondamentale, all’interno degli spazi, è quindi l’area child care. «Qui le mamme possono lasciare che i bambini giochino, supervisionati da alcune educatrici.