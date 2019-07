Se tutti chiudono i confini che succede a chi resta in mezzo?

Pattuglie Italo – Slovene lo scorso lunedì hanno iniziato a setacciare i confini. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla polizia slovena l'obiettivo principale della collaborazione transfrontaliera tra le forze di polizia è combattere il movimento secondario nell'immigrazione clandestina. Al 29 giugno, la polizia slovena ha registrato 5.306 attraversamenti illegali, rispetto ai 3.612 del 2018.

In Italia l’attenzione mediatica è tutta concentrata sui recenti fatti di Lampedusa e sulla comandante Carola Rackete che con la Sea Watch 3, è entrata, senza autorizzazione, nel porto per portare in salvo 42 persone. Ma mentre i porti sono chiusi alle ong, continuano gli sbarchi di piccole imbarcazioni e il fenomeno migratorio – che non è un’emergenza, siamo infatti ben lontani dai numeri degli scorsi anni – non si ferma.

La questione vera è come vivono i profughi rimasti bloccati in un limbo dove è impensabile tornare indietro ma diventa difficile andare avanti? E le conseguenze di questo fatto, almeno per quanto riguarda la rotta balcanica, ricadono tutte su un Paese piccolo, la Bosnia Erzegovina, che conta appena tre milioni e mezzo di abitanti. I confini della Croazia, della Slovenia e dell’Ungheria sono chiusi. E nel 2018 sono stati oltre 33mila i profughi arrivati in Bosnia. 9.000 si sono stabiliti nella zona di Bihac, città di 50mila abitanti, sperando di attraversare il confine con la Croazia e quindi con l'Europa occidentale.