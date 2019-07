Adozioni internazionali: 7 su 10 nel 2018 erano special needs

Diventano papà in media a 47 anni (46,8 per l’esattezza) e mamme a 45. In nove casi su dieci è il primo figlio (88%) e spesso l’unico (il 79% ha chiesto l’ingresso di un solo minore), anche se aumentano le coppie disponibili all’adozione di più minori: il 21% delle coppie adottanti nel 2018 ha accolto due o più bambini. Sono alcuni dei dati riportati nel report statistico della Commissione Adozioni Internazionali, “Dati e prospettive nelle Adozioni Internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”. La pubblicazione è già di qualche giorno fa e i numeri erano a grandi linee già noti a chi lavora nelle adozioni internazionali. Leggerli nero su bianco però suscita qualche riflessione. La prima è sull'età in cui si diventa genitori: non per una critica snob, o per dire che era meglio o peggio, quanto per sottolineare che questo è un cambiamento importante. Noto e progressivo, sì, ma molto rapido: nel 2010 l'età media delle coppie all'ingresso del figlio minore era di 40, 2 anni per le madri e 42 per i padri. Cinque anni in più in otto anni. Diventare genitore a 47 anni è diverso che diventarlo a 30.

Un’altra caratteristica delle 1.130 coppie che hanno adottato nel 2018 è l’elevatissimo livello culturale: il 51% delle mogli e il 41% dei mariti è laureato, contro un dato che nella popolazione italiana di corrispondente fascia d’età si ferma al 16% per i maschi e al 22% per le femmine. In sostanza fra le coppie adottive i laureati sono il doppio rispetto alla fotografia media del Paese. Di conseguenza, la condizione lavorativa più diffusa tra le coppie adottive riguarda le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. Una buona notizia, se dice di una maggior consapevolezza delle coppie che scelgono l’adozione. O al contrario il segno che ormai questa scelta è appannaggio solo delle coppie più benestanti?

A fronte delle 1.130 coppie adottive, nel 2018 sono 1.394 i minori stranieri per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia a scopi adottivi. In media ogni coppia ha adottato 1,23 minori. I due dati – dice la CAI – certificano «la fine del progressivo calo osservato negli ultimi anni»: sia per le coppie sia per i minori il calo rispetto al 2017 è stato del 3% circa. Quindi non una ripresa, ma la fine del crollo. La riduzione media nazionale nel periodo 20120-2018 è pari al 55%. La CAI scrive che questa sembra poter essere dal punto di vista quantitativo, «una soglia minima non ulteriormente corrodibile del fenomeno adottivo italiano». Grossomodo mille coppie e millequattrocento bambini che ogni anno riescono a trovare una famiglia: è su questi numeri che d’ora in poi dobbiamo pensare l’adozione internazionale?

I minori entrati con adozione internazionale sono in netta prevalenza maschi (6 su 10) e quasi uno su due all’ingresso aveva un’età compresa fra i 5 e i 9 anni (il 47%): altri 3 su 10 (il 35%) sono nella fascia 1-4 anni. Nel 2000, anno di avvio del mandato della Commissione per le adozioni internazionali, la fascia d’età più numerosa era quella da 1 a 4 anni. Nel 2018 si osserva una ulteriore crescita dell’età media dei bambini adottati pari a 6,4 anni – era 5,9 anni nel 2016 – con valori molto eterogenei in base ai Paesi di provenienza. Il range dell’età media oscilla fra gli 1,4 anni dei bambini armeni e coreani ai 12,6 di quelli bielorussi. La gran parte dei minori adottati, poco meno di due su tre (64%), sono stati adottati a seguito della revoca della responsabilità genitoriale dei genitori biologici, per il 35% si è verificato un abbandono o una rinuncia alla genitorialità da parte dei genitori biologici, mentre solo l’1% è stato adottato in quanto orfano. Le differenze tra Paese e Paese sono molto rilevanti: per i minori provenienti da Africa e Asia la situazione di abbandono o rinuncia si verifica nel 98% delle adozioni, mentre al contrario in America e in Europa queste percentuali non superano l’10% e si attesta intorno al 90% dei casi la perdita della potestà genitoriale.