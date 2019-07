Che fine ha fatto la «strategia multilivello per l'immigrazione» del Governo?

La Merkel venne allora accusata di non cercare strategie di medio-lungo termine, mentre Conte si presentò forte di un (fumoso) progetto di scenario, dichiarando, dopo 10 ore di vertice: «Da oggi l'Italia non è più sola».

Che cosa rimane delle roboanti dichiarazioni di Conte a distanza di un anno? L'Italia è meno sola o, anche in questo campo, è più isolata di quanto non fosse nel giugno 2018? L'Europa, scriveva su Aspenia Anja Palm, sull'immigrazione è caduta in un gioco senza vincitori. Ma l'Italia, a questo gioco, non partecipa nemmeno, lasciando che le conseguenze ricadano proprio sui migranti o sulle navi della società ciile. Lo ha dimostrato, da ultimo, il caso Sea Watch.

L'autoinganno come prassi

Un punto, però, fra quelli indicati dal documento è diventato prassi consolondata per il Governo: giocare con i numeri. Nel punto numero 4 dell’European Multilevel Strategy for Migration presentato da Conte, si legge quella che allora venne derubricata come un'imprecisione. Oggi, sappiamo che è ben altro.

Punto quattro: «solo il 7% dei migranti [sottinteso: fra quelli che arrivano in Italia, ndr] sono rifugiati». I numeri del Ministero dell'Interno dicono ben altro: che nel 2017, una forma di protezione (umanitaria; sussidiaria; status di rifugiato) ha riguardato il 40% fra coloro che sono arrivati in Italia.

Ecco, in un grafico, i flussi reali, tra l'altro pubblicati proprio dal Ministero dell'Interno.