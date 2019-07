Di sicurezza il Decreto sicurezza bis ha solo il nome

Strage in un centro di detenzione per migranti in Libia, subito corridoi umanitari Quaranta migranti detenuti in un centro di detenzione di Tajoura, periferia a est di Tripoli, sono stati uccisi nel corso di un bombardamento aereo. “Servono al più presto cinquantamila visti per le persone vulnerabili detenute in questi centri che anche fonti istituzionali definiscono come veri e propri lager. Chiediamo all'esecutivo di accelerare l'iter per aiutare questi profughi ad accedere a una protezione legale e sicura fuori dalla Libia” dicono Mediterranean Hope e Terres des hommes