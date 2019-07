L’Unitalsi Lombarda punta sui giovani

Questo appuntamento avviene un mese prima del pellegrinaggio di agosto a Lourdes, che ormai da decenni la sezione lombarda dell’Unitalsi organizza con momenti e spunti proprio dedicati ai più giovani volontari dell’associazione che da oltre 110 anni accompagna malati e pellegrini alla grotta delle apparizioni. «A oggi sono oltre 200 i ragazzi che si sono iscritti», annuncia il presidente della sezione lombarda di Unitalsi, Vittore De Carli che sottolinea come nel programma l’attenzione ai più giovani e a chi si reca a Lourdes per la prima volta sarà costante. I giovani del resto rappresenteranno circa un terzo dei partecipanti visto che saranno circa 700 le persone che partiranno in quello che il presidente De Carli ricorda essere «uno dei più importanti per numero di pellegrini da quando non utilizziamo più il treno e andiamo a Lourdes in pullman». Saranno 132 i malati che viaggeranno sia in aereo (42) sia sui pullman attrezzati.

Per il presidente De Carli i giorni che i giovani trascorreranno a Lourdes sono importanti perché «noi proponiamo loro una vera esperienza di vita. Il valore di questi quattro giorni sta nel fatto che potranno confrontarsi con i problemi della vita quotidiana che possono essere l’apparecchiare una tavola, o accudire e aiutare un loro coetaneo con disabilità o in difficoltà. Durante i giorni a Lourdes – continua De Carli – ho visto tanti giovani dimenticare lo smartphone».

Il presidente della sezione Lombarda dell’Unitalsi si dice particolarmente orgoglioso di «poter stare insieme a questi ragazzi. È bello vedere 200 giovani che invece di andare al mare decidono di dedicare una settimana al servizio degli altri».

Nelle immagini giovani volontari dell'Unitalsi Lombarda a Lourdes