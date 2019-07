Diane, una giovane imprenditrice rwandese grazie ad Avsi

Il 6 luglio è la Giornata Internazionale delle Cooperative 2019, celebrazione indetta dalle Nazioni Unite per affermare come queste imprese contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi sostenibili dell'agenda 2030. In particolare il tema del #CoopsDay di quest'anno è "COOPS 4 DECENT WORK", le cooperative per il lavoro dignitoso. Le stime Onu dimostrano che le cooperative di tutto il mondo impiegano o sono la principale fonte di reddito per oltre 279 milioni di persone, quasi il 10% della popolazione attiva mondiale. Imprese che tendono ad essere più sostenibili nel tempo, hanno salari più equi e sono distribuite in modo uniforme sia nelle aree rurali che nelle aree urbane.

AVSI, nei progetti di creazione lavoro sostiene o favorisce la nascita di cooperative, come in Rwanda, dove la promozione di questo tipo di imprese è uno strumento per diminuire le disuguaglianze e rendere partecipi della vita economica del paese anche le fasce di popolazione più fragili, come le ragazze madri. Tra queste Diane Ingabire, 28 anni, oggi una giovane imprenditrice rwandese: con AVSI ha fondato la cooperativa di sartoria "Kotwibaga" a Gatsibo, nella Provincia Orientale del Rwanda.

Prima di ricoprire con orgoglio e passione questo incarico, Diane è stata a lungo vittima di discriminazioni a causa della sua gravidanza a 17 anni. In Rwanda, dove circa il 7,3% delle ragazze tra i 15 e i 19 anni è già madre, le ragazze che affrontano una gravidanza fuori dal matrimonio sono ritenute interamente responsabili dell’accaduto e per questo spesso vengono cacciate da casa o costrette a vivere segregate.